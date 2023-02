Nowelizacja ustawy o SN. Andrzej Duda: Niech Trybunał Konstytucyjny się odkłóci i weźmie się do roboty

- Trzeba być odpowiedzialnym prezydentem. Każdy konstytucyjny organ państwa, a takim jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i wymiar zadań. Skoro TK jest wewnętrznie pokłócony, to niech się odkłóci i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy - tak prezydent skomentował skierowany przez siebie do TK wniosek ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda mówił o tym na antenie TVN24.

