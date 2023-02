Andrzej Duda po wizycie Joe Bidena: Prezydent USA mówił do całego świata

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że niezwykle istotne były podziękowania dla Polaków, które złożył w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych.

Mnie szczególnie utkwiło w pamięci również to, że Joe Biden powiedział po raz kolejny, że każda piędź ziemi NATO będzie obroniona. To jest bardzo poważna deklaracja. W dzisiejszych czasach to nie są żarty

- podkreślił w rozmowie z Konradem Piaseckim Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Joe Biden jest prezydentem największego mocarstwa na świecie. - Zatem jego wystąpienia nigdy nie są skierowane do jednego narodu ani jednego państwa. Wystąpienie w Warszawie było kierowane do całego świata. Każdy, kto uważnie wysłuchał słów, jakie Joe Biden wypowiedział, usłyszał te treści, które z jego punktu widzenia są ważne - mówił Andrzej Duda w wywiadzie dla TVN24.

Zapytany o deklaracje bezpieczeństwa, prezydent podkreślił, że "potrzebujemy dobrych procedur, żeby wojska zjawiały się jak najszybciej w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia". Andrzej Duda zwrócił uwagę na to, jak szybko relokowano żołnierzy amerykańskich.

Duda przyznał też, że jest pod wrażeniem podróży Joe Bidena do Kijowa. - To nie jest żaden pancerny pociąg. Myślę, że stoczył ciężką walkę z ludźmi odpowiedzialnymi za jego bezpieczeństwo, żeby to mogło być zrealizowane. Myśmy też to wspierali naszymi działaniami. To wielki pokaz siły ze strony Ameryki - powiedział prezydent.

Joe Biden wziął udział w spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki

W środę po godz. 16 zakończyło się spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki, prezydenta USA i sekretarza generalnego NATO w Warszawie. W Pałacu Prezydenckim politycy omówili aktualny stan bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i rozmawiali o kolejnych wzmocnieniach, czyli m.in. o kolejnych oddziałach wojsk, które mają przyjechać na wschód na mocy postanowień szczytu NATO w Madrycie.

Na rozmowy w Pałacu Prezydenckim zaproszono prezydentów m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier i Bułgarii. Gospodarzami spotkania byli prezydenci Polski - Andrzej Duda i Rumunii - Klaus Iohannis, czyli przywódcy krajów, które są założycielami grupy B9. Gośćmi specjalnymi byli prezydent USA Joe Biden, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, a także prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

W środę 22 lutego prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden kończy wizytę w Polsce.

