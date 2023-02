Tajemniczy, ciemny znak na czole Joe Bidena. Wiemy, skąd się tam wziął. Zakonnik zdradził powód

Środa 22 lutego to drugi i ostatni dzień oficjalnej wizyty Joe Bidena w Polsce. Na ten dzień zaplanowano spotkanie amerykańskiego prezydenta z przedstawicielami krajów wschodniej flanki NATO - tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki, a także szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Jensem Stoltenbergiem. W trakcie zdjęć oraz podczas powitania członków spotkania, na czole Joe Bidena widać było ciemny znak. Skąd się tam wziął?

Joe Biden z tajemniczym śladem na czole. Powód? 22 lutego to Środa Popielcowa

Jak się okazuje, przyczyna pojawienia się tego tajemniczego śladu jest bardzo prosta. Joe Biden przed spotkaniem wziął bowiem udział w mszy świętej zorganizowanej w związku z tym, że 22 lutego przypada Środa Popielcowa. O spotkaniu z prezydentem USA poinformował jeden z duchownych, który brał udział w uroczystości.

"Dzisiaj Środa Popielcowa. Także wielcy tego świata przyjmują popiół - jeśli należą do tradycji katolickiej. Miałem zaszczyt nałożyć dzisiaj popiół na głowę samemu Prezydentowi USA Mr Joe Bidenowi. Wszystko odbyło się w wielkim sekrecie, ale teraz już mogę mówić: w zaimprowizowanej kaplicy domowej tuż obok apartamentu Prezydenta, odprawiliśmy Mszę świętą w intencji o pokój, nawrócenie Rosji i światło Ducha Świętego dla Pana Prezydenta" - czytamy we wpisie, który na Facebooku zamieścił ojciec Wiesław Dawidowski.

Ojciec Wiesław Dawidowski jest augustianinem, doktorem teologii fundamentalnej i publicystą. W latach 2009-2013 był chrześcijańskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W latach 2012-2021 był przełożonym prowincjalnym polskich augustianów. Ojciec Wiesław Dawidowski to także autor tomików „Święty Augustyn" i „Święta Rita" w serii „Wielcy ludzie Kościoła" i członek Zespołu Laboratorium „Więzi".

Środa Popielcowa, czyli Popielec. Co to za święto?

22 lutego przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna w Kościele katolickim - trwający 40 dni - okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia, czyli wewnętrznego nawrócenia. To także czas przygotowania do święta Wielkanocy.

W Popielec katolicy uczestniczą we mszy świętej, w czasie której kapłan posypuje ich głowy popiołem ze spalonych gałązek, poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Wypowiada przy tym słowa: "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Popiół symbolizuje kruchość ludzkiego życia i pokorę, a także wewnętrzną przemianę człowieka i oczyszczenie.

Warszawa. Joe Biden na spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki: Jedność NATO kluczowa

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział w Warszawie, że jedność NATO, w tym wschodniej flanki, jest kluczowa dla bezpieczeństwa Europy. Amerykański przywódca, który bierze udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, podkreślił, że należące do niej kraje wiedzą, o co toczy się wojna na Ukrainie.

Joe Biden przypomniał, że Bukaresztańska Dziewiątka została utworzona w 2015 roku, po aneksji Krymu przez Rosję. - Dzisiaj, kiedy zbliżamy się do rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jest jeszcze ważniejsze, abyśmy byli zjednoczeni. To zjednoczenie pokazuje też naszą siłę. Chciałem się z wami spotkać tutaj osobiście z krajami stanowiącymi wschodnią flankę NATO. Jesteście na pierwszej linii obrony i lepiej niż inni wiecie, jaka jest waga tego konfliktu. Nie tylko dla Ukrainy, ale też dla wolności demokracji w Europie i na całym świecie - mówił amerykański prezydent.

Joe Biden spotkał się z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki - B9 (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry) i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej deklaracji państw wschodniej flanki NATO. W spotkaniu udział wzięła też prezydentka Mołdawii Maia Sandu.