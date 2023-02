Premierka Włoch Giorgia Meloni przyleciała do Polski w poniedziałek 20 lutego. Wzięła udział w spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Po spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spędziła czas z samym premierem.



Premier Mateusz Morawiecki "wyskakuje na kolację" z premierką Giorgią Meloni

"Po oficjalnych uroczystościach, razem z premier Meloni wyskoczyliśmy na kolację, by omówić kilka dodatkowych spraw" - przekazał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki. "Okazuje się, że oboje jesteśmy fanami Tolkiena. Wierzymy, że razem pokonamy Mordor. Umówiliśmy się, że następnym razem pójdziemy razem na prawdziwe włoskie cappuccino" - dodał Morawiecki. Po spotkaniu z polskimi przedstawicielami władzy Giorgia Meloni przekazała, że "więź między Włochami a Polską jest silna i solidna na arenie dwustronnej, europejskiej i międzynarodowej".

Premier Mateusz Morawiecki ocenia współpracę z Włochami

Według Morawieckiego "Włochy doskonale rozumieją, co dzieje się na Ukrainie i czują, jak ważne jest to dla przyszłości EU. Razem dostarczamy broń i rozmawialiśmy o kolejnych dostawach po to, żeby jak najszybciej zapanował pokój. Czujemy też podobną odpowiedzialność za Europę i jej rozwój. Chcemy, żeby można było bez żadnych przeszkód rozwijać handel, uprawiać, hodować zwierzęta - zgodnie z różnymi potrzebami konsumentów w poszczególnych krajach wspólnoty" - przekazał Morawiecki. Premier zwrócił uwagę, że do głównych tematów rozmów należały: "współpraca dwustronna oraz unijna, kontynuacja wsparcia dla Ukrainy, wzmocnienie bezpieczeństwa w Europie"

