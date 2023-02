Jan Wojciech Piekarski nie miał wątpliwości, że poniedziałkowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Ukrainie "sprawiła dużą niespodziankę dla sympatyków i zwolenników Bidena, ale i dla Moskwy".

Było to bezprecedensowe wydarzenie, oglądaliśmy je niemal jak lądowanie człowieka na księżyca

- ocenił były ambasador RP w Belgii i Luksemburgu oraz Izraelu, oraz ambasador PRL w Pakistanie. Według rozmówcy Karoliny-Hytrek Prosieckiej amerykańskie przywódca pokazał swoim rodakom: patrzcie, jestem w stanie przewodzić nie tylko USA, ale i całemu światu. Dyplomata zwrócił uwagę na długą podróż i napięty program wizyty w Ukrainie i Polsce. - Biden pokazał również fizycznie, że dobrze zniósł trudy wizyty w Kijowie - dodał gość Gazeta.pl.

Mnie jest żal. Ja bardzo źle bym się z tym czuł. Chciałbym widzieć szefa protokołu dyplomatycznego, który stoi na czele delegacji gospodarzy

- mówił gość Porannej Rozmowy Gazeta.pl. Były ambasador ubolewał nad tym, że wiele wskazuje na to, że inicjatywa i rola gospodarza wizyty Joe Bidena w Polsce została oddana stronie amerykańskiej.

Jan Wojciech Piekarski w latach 1984-1989 był ambasadorem PRL w Pakistanie, później był ambasadorem RP w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga (1997-2002) oraz w Izraelu (2003-2006). W latach 1994-1997 był szefem Protokołu Dyplomatycznego MSZ, odpowiadał za organizacje wizyt prezydentów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego.

Wykładał m.in. na SGH w Warszawie, UAM w Poznaniu, w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie, Akademii Dyplomatycznej PISM, Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Prezydent USA Joe Biden we wtorek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosi też o 17.30 przemówienie w Arkadach Kubickiego. W środę weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Amerykański przywódca złożył w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Była to pierwsza wizyta prezydenta USA w Ukrainie od 2008 r. Doszło do niej na kilka dni przed pierwszą rocznicą rosyjskiej agresji.

Joe Biden w apartamencie wiceprezydenckim, a nie prezydenckim

W ukraińskiej stolicy w trakcie spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim prezydent Biden zapowiedział kolejny pakiet pomocy wojskowej wart pół miliarda dolarów. Poinformował też, że Waszyngton nałoży wkrótce nowe sankcje na Rosję i na firmy, które współpracują z rosyjskim reżimem.

Obaj prezydenci złożyli też kwiaty pod memoriałem, upamiętniającym ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z Rosją od 2014 roku. Odwiedzili też sobór świętego Michała o Złotych Kopułach. W tym czasie w mieście słychać było alarm przeciwlotniczy.