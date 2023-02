Sondaż CBOS. Na pierwszym miejscu PiS, a potem długo, długo nikt. Partia Kaczyńskiego zyskała 4 punkty

Sondaż CBOS, którego wyniki na podstawie depeszy PAP opisuje portal Wnp.pl, wskazuje, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wyniosło w lutym 36 proc. i wzrosło od stycznia o 4 punkty procentowe.

CBOS wskazuje, że notowania PiS są najwyższe od maja ubiegłego roku. Z kolei poparcie dla pięciu kolejnych ugrupowań w porównaniu do styczniowego badania nie zmieniło się.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska - 22 proc., na trzecim i czwartym Polska 2050 i Konfederacja z poparciem na poziomie 7 proc.

Lewica, według CBOS, mogłaby liczyć na 5 proc.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się PSL-Koalicja Polska (3 proc.) i koalicja Agrounii i Porozumienia (1 proc.). 16 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-19 lutego na próbie liczącej 982 osoby. Blisko 60 proc. z nich przebadano metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), pozostałych metodą CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) lub CAWI (samodzielne wypełnienie internetowej ankiety).

Ostrożne, szacunkowe wyliczenia wskazują, że przy takich wynikach PiS wprowadziłby do Sejmu ok. 242 posłów, Koalicja Obywatelska - ok. 140, po ok. 30 posłów miałyby Konfederacja i Polska 2050, a ok. 16 - Lewica. Jednego posła wprowadziłaby do parlamentu Mniejszość Niemiecka.

Wybory parlamentarne 2019

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu w 2019 r. zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 44, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6, kole Porozumienia - 4. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Siedmiu posłów jest niezrzeszonych.

