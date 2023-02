Bidena może czekać w Warszawie jeszcze jedno spotkanie. "Rozmowy trwają"

Po poniedziałkowej sześciogodzinnej wizycie w Kijowie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wraca pociągiem do Przemyśla, skąd uda się na lotnisko Rzeszów Jasionka. Stamtąd polityk ma odlecieć do Warszawy, gdzie - jak wskazują nieoficjalne doniesienia - wyląduje ok. godz. 23.

Prezydent USA Joe Biden we wtorek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosi też o 17.30 przemówienie w Arkadach Kubickiego.

Z medialnych doniesień wynika, że amerykański przywódca spotka się we wtorek również z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

"Rozmowy w tej sprawie trwają. O szczegółach będziemy mówić, jeśli tylko zapadną decyzje" - przekazał portalowi Gazeta.pl zastępca rzecznika prasowego m. st. Warszawy Jakub Leduchowski.

W środę Joe Biden weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki.

Prezydent Joe Biden w Kijowie

Amerykański przywódca złożył w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Była to pierwsza wizyta prezydenta USA w Ukrainie od 2008 r. Doszło do niej na kilka dni przed pierwszą rocznicą rosyjskiej agresji.

Wizyta Joe Bidena do ostatniej chwili trzymana była w ścisłej tajemnicy. Dopiero po jej zakończeniu amerykańskie media poinformowały, że minionej nocy prezydent przyleciał do Rzeszowa, a następnie przez 10 godzin jechał pociągiem do Kijowa.

W ukraińskiej stolicy w trakcie spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim prezydent Biden zapowiedział kolejny pakiet pomocy wojskowej wart pół miliarda dolarów. Poinformował też, że Waszyngton nałoży wkrótce nowe sankcje na Rosję i na firmy, które współpracują z rosyjskim reżimem.

Joe Biden mówił też, że Rosja przegrywa wojnę, a Władimir Putin mylił się, gdy rok temu sądził, że Zachód nie pospieszy Ukrainie z pomocą.

- Bardzo doceniam, że prezydent Biden i społeczeństwo amerykańskie wspiera nas od początku tej tragedii, tej wojny, że są razem z nami - stwierdził z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełeński.

Obaj prezydenci złożyli też kwiaty pod memoriałem, upamiętniającym ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z Rosją od 2014 roku. Odwiedzili też sobór świętego Michała o Złotych Kopułach. W tym czasie w mieście słychać było alarm przeciwlotniczy.

Biały Dom ujawnił, że o wizycie poinformowano z kilkugodzinnym wyprzedzeniem Moskwę.

