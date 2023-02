Plan wizyty Joe Biden w Polsce. Znamy nowe szczegóły. Spotka się również z szefem NATO

Bialy Dom już wcześniej informowal, że prezydent Joe Biden przyleci do Polski Air Force One we wtorek około 8:30 rano czasu polskiego. Tego samego dnia spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą.

Tematem rozmów będzie współpraca dwustronna oraz wsparcie Ukrainy i wzmocnienie zdolności odstraszania NATO. Późnym popołudniem wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego, czyli nadwislańskich ogrodach Zamku Królewskiego.

Joe Biden w Polsce. Będzie spotkanie z Jensem Stoltenbergiem

W środę w programie przewidziano dwa dodatkowe punkty - spotkanie z pracownikami ambasady USA w Warszawie oraz rozmowę z sekretarzem generalnym NATO by, jak napisano w komunikacie, „potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu".

Wcześniej Biały Dom poinformował, że tego dnia Joe Biden weźmie również udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent USA odleci do Waszyngtonu w środę po południu.

Kaczyński dla o wizycie Bidena w Polsce:

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" powiedział, że wizyta w Polsce Joe Bidena może być odczytywana jako docenienie polskiego wysiłku podjętego w czasie wojny Ukrainy i Rosji. Przypomniał, że to druga wizyta amerykańskiego przywódcy w naszym kraju w ciągu roku.

Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że przyniesie ona maksymalnie konkretne deklaracje dalszego zaangażowania USA i innych państw w pomoc walczącej Ukrainie.

Bo prezydent Joe Biden spotka się w Warszawie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki

- przypomniał. Zdaniem byłego premiera konkrety są konieczne w obliczu rosyjskiej mobilizacji, która na nową ofensywę ma mieć gotowych nawet pół miliona żołnierzy.

"Sprzęt mają może nie najnowocześniejszy, ale mają go dużo, wyciągają sukcesywnie z magazynów. To musi być wyrównane przez szybko napływającą pomoc z Zachodu - czołgi, samoloty, rakiety dalekiego zasięgu, pomoc finansową i logistyczną"

- dodał.