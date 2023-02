Prof. Marek Belka: Biden przylatuje do Polski, ale tak naprawdę do Ukrainy

Zobacz wideo Prof. Marek Belka gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

We wtorek Polskę odwiedzi prezydent Stanów Zjednoczonych. - Prezydent Joe Biden przyjeżdża do Polski drugi raz w ciągu roku, ale tak naprawdę przyjeżdża do Ukrainy. Przyjeżdża, dlatego że Polska jest krajem niezbędnym, jeśli chodzi o wysiłek świata zachodniego dla walczącej z Rosją Ukrainy - powiedział Marek Belka w Porannej Rozmowie Gazeta.pl.

- Gdyby Polska nie była w pełni zaangażowana, szczerze i do końca, w każdym wymiarze, także ludzkim, to Ukraina by już wojnę przegrała. Dlatego ta nasza rola w światowej polityce się gwałtownie zwiększyła, stąd Joe Biden przyjeżdża do Polski - zaznaczył.

- Nacisk Rosji na Ukrainę wzmaga się, Rosja jest gotowa rzucać na front dowolną ilość mięsa armatniego, a Polska może służyć tutaj logistycznie, ale nie sądzę, żeby mogła przejąć jeszcze jakąś większą rolę jako dostawca broni - dodał.

Były premier o wyborach: Opozycja ma szansę, czy ją wykorzysta? Zobaczymy

Prof. Marek Belka został również zapytany o to, czy wierzy w to, że nadchodzące wybory parlamentarne może wygrać opozycja. - Oczywiście, że ma szansę, natomiast czy ją wykorzysta? Zobaczymy jesienią - powiedział.

- Jako człowiek stojący trochę z boku wolałbym jedną listę. Te wszystkie gadania, że tutaj elektorat mi odpłynie, to są taki pogaduszki liderów i aktywu partyjnego tych czterech partii [PO, PSL, Lewica, Polska 2050 - red.]. Natomiast jeśli jedna lista jest niemożliwa ze względów światopoglądowych, to może dwie listy? Ale z tym też jest krucho - zaznaczył europoseł. - Im więcej list, tym więcej szans na to, że efekty zbierze PiS zamiast opozycji - dodał.

Gość Porannej Rozmowy Gazeta.pl został zapytany także o to, czy w nowym rządzie chciałby kierować resortem finansów. - Nie, ja już byłem ministrem finansów, to wystarczy - zaznaczył.

