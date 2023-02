Andrzej Duda ogłosił 10 lutego w orędziu decyzję ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent zdecydował się skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Oznacza to, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki TK nie wypowie się o jej zgodności z konstytucją.

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o SN. Duda tłumaczył w TVP swoją decyzję

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda tłumaczy

- Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego nie zdecydowałem się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - tłumaczył swoją decyzję prezydent. Zwrócił się również z apelem do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o "niezwłoczne zajęcie się tą ważną sprawą".

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl



Polacy wypowiedzieli się, co myślą na temat decyzji Andrzeja Dudy o odesłaniu ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Co może zaskakiwać, aż 39,3 proc. badanych nawet nie słyszało o tej sprawie. 32,6 proc. osób pozytywnie oceniło decyzję Dudy, a 28,1 proc. wyraziło się negatywnie - wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczypospolitej".

"Wszyscy liczyli, ale się zawiedli". W PiS leje się gorycz po decyzji Andrzeja Dudy

Mateusz Morawiecki: Wniosek o KPO zostanie złożony po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę, że wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy zostanie złożony po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawa jest jednym z tzw. kamieni milowych, potrzebnych do uzyskania unijnych pieniędzy.

Szef rządu pytany o tę kwestię przez dziennikarzy podczas wizyty w Jednostce Wojskowej "NIL" im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie mówił, że koniecznie jest rozstrzygnięcie, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją. Morawiecki wyraził nadzieję, że nastąpi to szybko i podkreślił, że wyrok Trybunału jest ostateczny i niewzruszalny.

- Jeżeli Trybunał potwierdzi zgodność z Konstytucją, pan prezydent podpisuje ustawę i ona wchodzi w życie. Mogę tylko powiedzieć, że mam potwierdzenie z Komisji Europejskiej, że ta ustawa wtedy wyczerpuje przesłanki kompromisu, który zawarliśmy - wskazał premier. Jego zdaniem wtedy środki z KPO mogą bardzo szybko trafić do Polski.

Przydacz: W najbliższych dniach wniosek prezydenta do TK ws. ustawy o SN

Nowelizacja ustawy sądowej przewiduje, że sprawy dyscyplinarne sędziów zostaną przeniesione z Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto przepisy rozszerzają również zakres stosowania tzw. testu bezstronności i niezawisłości sędziego. Wdrożenie ustawy jest jednym z kamieni milowych - to od nich Komisja Europejska uzależnia odblokowanie Polsce funduszy na Krajowy Plan Odbudowy.