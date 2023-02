Joe Biden w Polsce. Ambasada USA zaprasza chętnych na wystąpienie prezydenta. Trwa rejestracja

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby przekazał w piątek, że prezydent Joe Biden po wylądowaniu we wtorek rano spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, by "omówić współpracę dwustronną" i "wspólne wysiłki polegające na wspieraniu Ukrainy".

- Polska jest bliskim sprzymierzeńcem NATO. Od roku w sposób kluczowy wspiera Ukrainę. Prezydent Joe Biden podziękuje prezydentowi Andrzejowi Dudzie i polskim obywatelom za wartą 3,8 mld dolarów pomoc militarną i humanitarną, której udzielili Ukrainie w ciągu ostatniego roku, a także za to, co zrobili, by szczodrze przyjąć ponad 1,5 mln uchodźców - mówił Kirby.

Joe Biden ma także podziękować Polsce za to, w jaki sposób przyjęła amerykańskich żołnierzy. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przypomniał, że jest ich obecnie na terenie naszego kraju ok. 10 tys.

We wtorek wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych ma wygłosić przemówienie w Arkadach Kubickiego na skarpie od wschodniej strony Zamku Królewskiego w Warszawie. Joe Biden ma odnieść się m.in. do pomocy udzielonej Ukrainie oraz zapewni o gotowości do jej dalszego wsparcia "tak długo, jak będzie to konieczne".

Joe Biden w Polsce. Ambasada USA zaprasza chętnych na wystąpienie prezydenta. Ruszyły zapisy

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie zaprasza chętnych na wystąpienie prezydenta Joe Bidena. Zainteresowani mogą już się rejestrować na stronie internetowej ambasady.

Urzędnicy zapowiadają, że bramki zostaną otworzone o godz. 14.

"Należy spodziewać się kontroli bezpieczeństwa. Duże torby, plecaki, parasole, jak również transparenty, plakaty, czy flagi nie będą dozwolone. Prosimy pamiętać o ciepłym ubiorze" - czytamy w komunikacie ambasady.

"Szczegóły dotyczące czasu i miejsca zostaną podane bliżej wydarzenia" - zapowiada ambasada.

Wizyta Bidena w Polsce. Podano szczegóły. Tego nie będzie można przynieść

W środę Joe Biden spotka się z kolei z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli zrzeszenia dziewięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Węgier.

- To jest ważna wizyta dla prezydenta, dochodzi do niej w ważnym momencie - podsumował w piątek John Kirby.

