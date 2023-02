Franciszek wygonił kardynała z Watykanu, a Czarnek zaprasza go do Polski. Na urodziny Kopernika

Zobacz wideo Radosław Fogiel usprawiedliwia brak środków z UE: Nie można obrażać się na rzeczywistość

Kim jest kard. Gerhard Müller? To były szef Kongregacji Nauki Wiary (w latach 2012-17), czyli tej najważniejszej. Papież Franciszek pozbył się go jednak stamtąd, choć początkowo - po objęciu urzędu - przedłużył Mullerowi misję, a nawet uczynił kardynałem.

Kard. Müller odszedł z Kongregacji Nauki Wiary w atmosferze wielkich pretensji do papieża Franciszka. Opisywał, że decyzję o nieprzedłużeniu mu kadencji dostał w ostatnim dniu sprawowania urzędu, bez podania przyczyny, a sama audiencja trwała minutę. - Ten styl jest nie do zaakceptowania - obruszał się kardynał.

Hierarcha reprezentuje nurt konserwatywny, przez co jest w opozycji do papieża Franciszka. W obozie PiS urzędujący papież ma opinię latynoskiego komunisty, z kolei kard. Müller uchodzi za zdrową tkankę Kościoła katolickiego i jest przez to hołubiony.

- Kardynał jest konserwatywny? - No przecież! - słyszymy od źródła rządowego.

Wysłaliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki pytania o wizytę kard. Müllera, ale resort nie odpowiedział.

Co ciekawe, kardynał angażował się w polską politykę - wsławił się tym, że w 2016 r. brał udział w batalii o szefostwo PZU. Wówczas to dwa skonfliktowane obozy w Zjednoczonej Prawicy - wicepremier Mateusz Morawiecki i minister Zbigniew Ziobro - walczyły o kontrolę nad gigantem ubezpieczeniowym. Kardynał udzielił wtedy osobistego wsparcia ówczesnemu prezesowi PZU Życie, Pawłowi Surówce.

Kardynał w liście do premiera, co ujawnił "Newsweek", napisał wówczas do najważniejszych polityków w obozie rządzącym listy. Stwierdzał w nich, że zna prezesa PZU Życie Pawła Surówkę od wielu lat. - Jest to osoba, którą cenię i uważam, że jest godny zaufania oraz z pewnością dobrze spełni powierzone mu zadania. Ma doskonałe przygotowanie zawodowe - ujmował się za Surówką, gdy ten mógł stracić posadę. Nadzór nad PZU przejęła potem niespodziewanie ówczesna premier Beata Szydło, a po kilku miesiącach Surówka, choć mógł wylecieć z PZU Życie, to awansował na prezesa całego PZU.

Nasi rozmówcy z obozu PiS mówią, że nie słyszeli o tym zaangażowaniu kardynała w politykę przy okazji sprawy PZU. Ale już o twardej konserwatywnej linii kard. Müllera - tak. Bo nie raz publicznie dawał temu wyraz.

Teraz podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego (inaugurację zaplanowano na 19 lutego) kard. Müller będzie miał okazję zrobić to ponownie. Głównym punktem wizyty kardynała ma być właśnie ten kongres. Będzie na nim, bo do Akademii Kopernikańskiej (izby filozoficzno-teologicznej) zaprosił go minister edukacji prof. Przemysław Czarnek. Na Kongresie kardynał ma wziąć udział w jednej z debat.

Wcześniej (w piątek 17 lutego) niemiecki kardynał ma też odwiedzić uczelnię Collegium Humanum i spotkać się z jej rektorem prof. Pawłem Czarneckim. Collegium Humanum to kontrowersyjna uczelnia nazywana kuźnią kadr dla Prawa i Sprawiedliwości. W niej to bowiem ludzie z tego obozu często i szybko zdobywali dyplom MBA, który pozwala na przykład na objęcie stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.

Zapytaliśmy w tej uczelni, po co tam przyjeżdża. Ma wygłosić wykład "Serce, rozum, nauka, psychologia i biznes. Kościół i wiara - czy to jeszcze ma sens w XXI wieku?". Rektor Collegium określa kardynała jako "najbardziej rozpoznawalnego teologa na świecie", chwaląc się przy tym, że jako jedyną uczelnie odwiedzi właśnie tę jego. - Wysłuchanie przemówienia kard. Müllera i możliwość dyskusji z nim na temat wartości humanistycznych, godności osoby ludzkiej we współczesnym świecie zmienionym pandemią i wojną w Ukrainie, ale także kryzysem wiary i religijności, będzie niezwykłym przeżyciem dla naszych studentów - dodaje.

Wspomnieliśmy o kontrowersjach wokół samego kardynała. A było ich nieco.

Kardynał odwiedzał już Polskę. Będąc w 2021 r. udzielił wywiadu TV Trwam o. Tadeusza Rydzyka. Krytykował tam Unię Europejską: - Jako wielką niesprawiedliwość postrzegam fakt, że ludzie na Zachodzie, którzy nie mają pojęcia o tym, co tak naprawdę dzieje się w Polsce i zgarniają ogromne pieniądze z unijnych instytucji, pouczają waszych obywateli. Apeluję do wszystkich Polaków, abyście nie pozwalali na taką zarozumiałość i bezczelność.

Podkreślał wówczas też, że "przeżywamy tragiczną farsę, w której europejskie instytucje krytykują Polskę i Węgry w imię wartości europejskich". Bronił za to polskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, gdy ten mówił o "tęczowej zarazie". W "Naszym Dzienniku" perorował: - Stoję w stu procentach po stronie ks. abp. Marka Jędraszewskiego, cały Kościół stoi po jego stronie.