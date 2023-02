Sekretarz generalny PO zapewnia: Będą konsekwencje dla autorów spotu z Morawieckim

Do kwestii spotu opublikowanego w mediach społecznościowych PO odniósł się w środę 15 lutego sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim w Radiu ZET. - Jak zgasicie pożar, który wybuchł po publikacji spotu? - zapytał swojego gościa prowadzący. - Ale on już jest zgaszony - stwierdził polityk. - My zareagowaliśmy błyskawicznie. Rozumiem, że telewizja publiczna i wszystkie te pisolubne media ruszą na nas i będą rozgrzebywały ten temat, ale ja powiem tak: My zareagowaliśmy błyskawicznie. Gdyby PiS tak reagował na kłamstwa, które sieje, to telewizja publiczna powinna być zamknięta dzisiaj, a Morawiecki powinien dzisiaj podać się do dymisji - dodał.

REKLAMA

Zobacz wideo "Źle oceniam poprzednie rządy Tuska, ale to PiS zniszczyło polską wolność i solidarność"

Marcin Kierwiński o spocie PO z Morawieckim: Będą wyciągnięte konsekwencje

Zdaniem dziennikarza nagranie opublikowane w mediach PO było "samobójem". - Jak to jest możliwe, że do czegoś takiego w ogóle doszło? Morawiecki mówiący w spocie o odmrożeniu relacji z Rosją okazuje się, że cytuje Donalda Tuska - dopytywał Rymanowski. W odpowiedzi Kierwiński stwierdził, że to rozmowa "o technikaliach". - W tej sprawie najważniejsze jest to, że jest ileś decyzji pana premiera Morawieckiego, które są kompletnie niezrozumiałe i możemy się zastanawiać, w czyim interesie są - podkreślił gość Radia ZET.

Temat powrócił jednak jeszcze w dalszej części wywiadu, gdy prowadzący program czytał komentarze internautów. "Spot o premierze Morawieckim to amatorka i jego autorzy powinni wylecieć z Platformy" - brzmiał jeden z nich. - To błąd - zareagował szybko Kierwiński, podkreślając, że wobec autorów nagrania zostaną wyciągnięte konsekwencje.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata polskiej polityki znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Prowadząca w TVP liczyła na inną odpowiedź pytając o manipulację PO [WIDEO]

Spot PO z Morawieckim: "Kim tak naprawdę jest dla pana Putin?"

W poniedziałek kanał Platformy Obywatelskiej na Twitterze opublikował nagranie z podpisem: "Panie Morawiecki, kim tak naprawdę jest dla pana Putin?". "Hejt STOP. Wyłączcie swoje manipulacje pisane cyrylicą" - napisał w odpowiedzi Morawiecki, umieszczając porównanie spotu zamieszczonego przez PO z nagraniem własnych słów.

Z wpisu zamieszczonego przez Morawieckiego wynika, że słowa premiera zostały przycięte. - Donald Tusk był z wizytą u prezydenta Putina. Wtedy właśnie, równo 15 lat temu, powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich - mówił premier Morawiecki w trakcie przytaczanej konferencji prasowej. W nagraniu zamieszczonym przez PO wypowiedź miała zostać skrócona jednak tak, by zaczynała się dopiero od słów "Polska jest gotowa...".

Tusk w trzech słowach podsumował walentynki Kaczyńskiego