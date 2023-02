Andrzej Duda po spotkaniu z szefem NATO: Oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa

Tekst jest aktualizowany.

REKLAMA

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podziękował Andrzejowi Dudzie m.in. za "silne wsparcie dla Ukrainy w tej krytycznej chwili".

- Putin musi uświadomić sobie, że nie może wygrać i w tym celu musimy nadal zapewniać Ukrainie jak najszybciej uzbrojenie i amunicję, która jest jej potrzebna, aby odzyskać jej terytoria i by mogła zatriumfować jako suwerenne państwo. Polska odgrywa wiodącą rolę w tych wysiłkach - mówił Stoltenberg.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jak podkreślił, polskie wsparcie to wkład w postaci sprzętu wojskowego, szkoleń, pomocy humanitarnej i gospodarczej.

- Podejmujemy kolejne kroki, aby wzmocnić obronność NATO. Wzmacniamy naszą obecność i gotowość od Morza Czarnego do Bałtyku, w tym również w Polsce. Myśliwce z USA oraz Holandii pomagają chronić wasze niebo, baterii Patriot z Niemiec - mówił sekretarz generalny NATO. Wspomniał też o obecnych w Polsce żołnierzach.

- NATO będzie bronić każdej piędzi Polski i całego terytorium Sojuszu - podkreślił Jens Stoltenberg.

Zobacz wideo Czy Rosja wzmocni atak? "Ukraińcy muszą poświęcić sporo sił i środków"

Andrzej Duda o magazynach NATO na wschodniej flance

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że "bardzo dużo się w Polsce dzieje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa".

Wspomniał o wizycie prezydenta Joe Bidena, w trakcie której odbędzie się spotkanie państw Europy Środkowej należących do NATO, czyli Bukaresztańskiej 9. Duda przekazał w środę zaproszenie na to spotkanie również sekretarzowi generalnemu.

- Wyraziłem nasze nadzieje i oczekiwania z polskiej strony. Oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa, nowych planów dla naszej części sojuszu, nie tylko dla Polski, ale także dla państw bałtyckich, dla pozostałych państw wschodniej flanki z południa. Planów gotowości, które będą w efekcie skutkowały, że w przypadku jakiejkolwiek napaści na którekolwiek z państw ta reakcja sojuszu, sprowadzająca się do wykonania art. 5, będzie natychmiastowa, jak najszybsza - dodał prezydent.

Bloomberg: NATO opracowuje plan na wypadek konfliktu zbrojnego

- Dzisiaj mamy plan 10-dniowy, 30-dniowy, 90-dniowy. Chcielibyśmy, żeby te liczby, które są przewidziane jako siły NATO, które będą w szybkim tempie zmierzały w miejsce zagrożenia, były zwiększone, zintensyfikowane - mówił Andrzej Duda.

Jak dodał, "drugi element to kwestia infrastruktury, czyli uzbrojenia". - Chcielibyśmy, by na wschodniej flance NATO powstało jak najwięcej magazynów uzbrojenia sojuszu, właśnie na wypadek jakiejkolwiek napaści, by pozostawało w dyspozycji sił sojuszu - zaznaczył prezydent.

Prezydent zaznaczył także m.in., że w tym roku na obronność zostanie przekazane ponad 4 proc. PKB.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>