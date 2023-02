KE składa skargę do TSUE przeciwko Polsce. "PiS, prezydent i pani Julia wpakowali nas w kolejny proces" [KOMENTARZE]

Komisja Europejska przygotowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To efekt postępowania wszczętego przez KE jeszcze w 2021 r.

Chodzi o wyroki polskiego TK z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa unijnego prawa.

Według Komisji Europejskiej "polski Trybunał Konstytucyjny naruszył wyrokami z 2021 roku ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił na środowej konferencji prasowej, że "KE prowadzi zaplanowany atak na państwo polskie". - Dzieje się to, przed czym przestrzegaliśmy. Polityka ustępstw prowadzi do eskalacji szantażu, który ma na celu likwidację polskiej państwowości - stwierdził polityk Solidarnej Polski.

TSUE znów będzie zajmował się Polską. KE skarży wyrok TK

Według ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka polskie stanowisko, że orzecznictwo konstytucyjne jest wyłącznie domeną państwa, jest niezmienne". - Podobnie zrobiły wcześniej trybunały Niemiec czy Hiszpanii. Będziemy przedstawiać swoje racje w kolejnym kroku procedury naruszeniowej - mówił.

Z kolei była posłanka PiS, obecnie sędzia TK Krystyna Pawłowicz stwierdziła na Twitterze, że TSUE "nie jest drugą instancją dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego suwerennego państwa polskiego". Dodała, że to Trybunał Konstytucyjny "może niekiedy oceniać kompetencje TSUE".

Komisja Europejska. Skarga do TSUE. "Prawne oszustwo zostanie osądzone"

"Komisja Europejska merytorycznie rozjeżdża atrapę Trybunału Konstytucyjnego i jego pseudoorzeczenia. Skarży do TSUE za oczywistą fasadowość, za dublerów, trefnego prezesa na usługach władzy i za polityczne decyzje. Staje w obronie prawa polskich obywateli. Konsekwentnie" - napisała w mediach społecznościowych posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

"Wielkie prawne oszustwo pt. TK Julii Przyłębskiej zostanie osądzone przez TSUE. Znowu będzie wielki krzyk PiS, że 'suwerenność' - a tu chodzi o prostą zasadę, że umów się dotrzymuje. PIS i pseudoTK ją łamią, a potem się dziwią, dlaczego to przynosi kolejną katastrofę" - skomentował na Twitterze prawnik prof. Marcin Matczak.

"Skarga Komisji Europejskiej do TSUE w sprawie pseudoTK Przyłębskiej jest kolejnym, konsekwentnym krokiem UE w obronie zasad państwa prawa w Polsce. Następnym będzie zapewne postępowanie w sprawie neoKRS. W ten sposób prawnie zakwestionowane zostaną wszystkie tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości" - ocenił z kolei adwokat Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy.

"KE kieruje do TSUE skargę przeciw Polsce w związku z dewastacją Trybunału Konstytucyjnego. PiS idzie na bogato. Licznik kar, jakie Polska za błędy PiS musi zapłacić, wynosi dzisiaj 3 283 000 000 zł. To prawie stówa z kieszeni każdego Polaka" - napisał europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń.

"TK nie spełnia wymogów niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą, co wynika z nieprawidłowości w procedurach powołania sędziów dublerów oraz przy wyborze Julii Przyłębskiej na prezesa TK" - stwierdziła prokurator Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

"No to nas PIS, Prezydent i Pani Julia wpakowali w kolejny proces i wszystko, co za tym idzie. I wrzeszczcie hejterzy, że to opozycja, donosiciele, na kolanach w Brukseli i inne bzdury usiłujące przykryć to, że niszczeniem wolności sądów rujnujecie Polskę!" - skomentowała europosłanka Polski 2050 Róża Thun.

"Pieniądze z KPO się oddalają, inflacja urosła, ceny żywności poszły drastycznie w górę, Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE… Typowy tydzień w państwie PiS. A jest dopiero środa!" - ironizował poseł PO Mariusz Witczak.