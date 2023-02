Wypadek Beaty Szydło. Śledczy nie będą już badać kwestii zniszczonych płyt. Jest prawomocna decyzja

W czerwcu 2019 r. telewizja TVN24 poinformowała, że doszło do uszkodzenia dwóch płyt DVD pochodzących z materiałów śledztwa. Na jednej z nich znajdowało się nagranie z kamery monitoringu, na którym widać było przejazd kolumny przed wypadkiem. Biegli nie wykluczyli, że płyty mogły zostać zniszczone przez kogoś celowo.

Początkowo sprawą zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Krakowie, która umorzyła sprawę. Sąd to postanowienie uchylił. Śledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, która także podjęła decyzję o umorzeniu.

Jak informowała "Gazeta Wyborcza", zdaniem śledczych do zniszczenia przedmiotów mogło dojść w wyniku "ułożenia ich na niewielkim przedmiocie i naciśnięciu na nie". Według prokuratury pęknięcie mogło powstać podczas przechowywania lub przenoszenia akt.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Leszek Karp przekazał nam w ostatnich dniach, że śledztwo jest prawomocnie umorzone, bo Prokuratura Regionalna w Krakowie nie uwzględniła zażalenia wniesionego przez obrońcę Sebastiana Kościelnika.

O decyzji Prokuratury Regionalnej poinformował w środę także portal tvn24.pl.

Wypadek premier Beaty Szydło w Oświęcimiu

Do zdarzenia doszło 10 lutego 2017 r. na ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu. Kolumna złożona z trzech aut wyprzedzała Fiata Seicento kierowanego przez 21-letniego Sebastiana Kościelnika, ucznia IV klasy technikum. Młody mężczyzna przepuścił pierwsze auto, a następnie skręcił w lewo, w wyniku czego doszło do zderzenia z rządową limuzyną, która jechała jako druga. W efekcie Audi A8L uderzyło w przydrożne drzewo.

W limuzynie znajdowała się ówczesna premier Beata Szydło, która wracała wtedy do swojego domu w Przecieszynie. Szefowa rządu doznała urazu mostka i żeber, doszło też do stłuczenia płuc i serca. Do szpitala trafiło również dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Jeden z nich był ciężej ranny - doznał obrażeń nóg i miednicy.

Wypadek Beaty Szydło. Wyrok ws. Sebastiana Kościelnika zapadnie na dniach

21-letni wówczas Sebastian Kościelnik usłyszał zarzuty nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku.

W październiku 2018 r. ruszył proces w sprawie wypadku. Prokuratura domagała się dla Sebastiana Kościelnika kary roku ograniczenia wolności (20 godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społeczne), a obrona - uniewinnienia.

Wypadek Beaty Szydło i seicento. Sąd wyda prawomocny wyrok. Jest data

W lipcu 2020 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał Sebastiana Kościelnika za winnego nieumyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jednocześnie umorzył postępowanie i nakazał mężczyźnie zapłatę tysiąca złotych nawiązki na rzecz Beaty Szydło i funkcjonariusza BOR (szefa ochrony premier).

Od orzeczenia Sądu Rejonowego odwołali się zarówno prokuratura, jak i obrońca mężczyzny. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, proces dobiega końca. Orzeczenie zostanie wydane 27 lutego.

