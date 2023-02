Duda odwiedził poligon, gdzie szkolą się Ukraińcy. "Ludzie, którzy doświadczyli strasznych rzeczy"

- Na prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego rozpoczynamy szkolenia ukraińskich załóg czołgowych. Dziękujemy naszym sojusznikom za przekazanie sprzętu. Mamy nadzieję, że wkrótce brygada pancerna stanie do dyspozycji - mówił prezydent w Świętoszowie. - Z satysfakcją patrzymy na współdziałanie naszych instruktorów wraz z kanadyjskimi i norweskimi - zaznaczył.

REKLAMA

Andrzej Duda stwierdził, że Ukraińcy, broniąc swojego kraju, bronią także i nas przed rosyjskim przeciwnikiem, dlatego pomagamy im poprzez dostawę nowoczesnego sprzętu, a także naukę jego obsługi.

Zobacz wideo

Andrzej Duda podkreślił zaangażowanie Polski we wspólne wysłanie nowoczesnej broni pancernej Ukraińcom przez państwa NATO - m.in. Wielką Brytanię, Kanadę, Norwegię, Stany Zjednoczone i Niemcy. Prezydent zaznaczył, że Kijów będzie mógł dzięki tej pomocy skuteczniej przeciwstawić się rosyjskiej agresji.

Szkolenie w Świętoszowie ma trwać ponad miesiąc. Ukraińscy czołgiści uczą się pełnej obsługi leopardów oraz tego, jak je naprawiać. Do nauki wykorzystywane są również nowoczesne symulatory. Prezydent dodał, że Polska już od dłuższego czasu szkoli ukraińskich żołnierzy, by mogli lepiej bronić swojej ojczyzny.

- Przechodzą szkolenie, aby później mogli udać się na Ukrainę (...) Wystarczy spojrzeć na ich twarze. Widać, że to są ludzie, którzy doświadczyli strasznych rzeczy, ale są absolutnie zdeterminowani do tego, by bronić swojej ojczyzny - mówił Duda

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Z Andrzejem Dudą Świętoszów odwiedził minister obrony narodowej wicepremier Mariusz Błaszczak. Minister powiedział, że sprzęt przekazywany przez Zachód jest znacznie lepszy, niż postsowiecki, a czołgiści szkolący się w Polsce, mają doświadczenie bojowe. Zaznaczył, że Ukraińcy bronią nie tylko swojego państwa, ale też całego wolnego świata przed rozwojem rosyjskiego imperium.

Błaszczak: Polska buduje koalicję ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2

Wicepremier Błaszczak powiedział również, że Polska we współpracy z sojusznikami buduje koalicję na rzecz przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2. Część czołgów, na których szkolą się w Świętoszowie Ukraińcy - oraz swoich instruktorów - wysłała Kanada. Trwają rozmowy z Hiszpanami, a niedługo dotrzeć powinny czołgi norweskie. Szef MON o wyposażeniu Ukraińców w leopardy będzie rozmawiał też we wtorek w Brukseli, podczas spotkania grupy kontaktowej państw dozbrajających Ukrainę.

Pies biegł 16 km, aby dostać się do schroniska. Zadzwonił do drzwi

Mariusz Błaszczak dodał, że wyzwaniem zarówno dla koalicji, jak i sił zbrojnych Ukrainy są części zamienne do leopardów. - To jest zadanie, które stawiamy niemieckiemu przemysłowi obronnemu. Również na ten temat będę jutro rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem - mówił minister obrony narodowej.

Szef MON mówił również, że wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce jest wyrazem naszej skuteczności w zabieganiu o wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym kraju i na wschodniej flance NATO. Podkreślił, że wzmacnianie i rozwijane Wojsko Polskie, jest gwarantem bezpieczeństwa naszej ojczyzny wewnątrz NATO. Amerykański prezydent przybędzie do Warszawy w poniedziałek 20 lutego. Joe Biden będzie przebywał w Polsce od 20 do 22 lutego. W tym czasie - z jego udziałem - w Warszawie odbędzie się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli państw NATO tej części Europy.

Po co Chińczykom te balony? Są korzyści z takiego szpiegostwa

Czołgi Leopard 2 przekażą Ukrainie oprócz Polski także m.in. Niemcy, Kanada, Holandia i Norwegia. Polska przekaże 14 takich czołgów. Wielka Brytania zapowiedziała wysłanie na Ukrainę czołgów Challenger 2, Stany Zjednoczone w styczniu oświadczyły, że przekażą Kijowowi 31 czołgów M1 Abrams.