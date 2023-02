Andrzej Duda o wizycie Joe Bidena w Polsce. "Czas na ofensywę dyplomatyczną"

- Najbliższe prawie 2 tygodnie, można powiedzieć z góry, będą bardzo aktywne dla nas i nie tylko dla nas w przestrzeni międzynarodowej - mówił w poniedziałek przed południem prezydent Andrzej Duda.

Jak zwrócił uwagę, zbliża się rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz "szereg różnych międzynarodowych wydarzeń". Jako przykład podał zaplanowaną na koniec tego tygodnia monachijską konferencję bezpieczeństwa i wizytę prezydenta Joe Bidena w naszej części Europy i w Warszawie (20-22 lutego).

- Dla nas to absolutnie fundamentalne wydarzenie. Jest to więc czas spotkań związanych z budowaniem bezpieczeństwa RP na niwie politycznej, w rozmowach z sojusznikami, w spotkaniach, które prowadzą nas do najważniejszego wydarzenia politycznego w tym roku, czyli szczytu NATO - mówił Andrzej Duda. Szczyt odbędzie się w lipcu w Wilnie.

Andrzej Duda zaznaczył, że polskim władzom zależy nie tylko na pełnej realizacji szczytu madryckiego, ale także na przyjęciu nowych postanowień, które pozwolą lepiej wspierać Ukrainę i przede wszystkim wzmacniać bezpieczeństwo Polski oraz wschodniej flanki NATO.

Prezydent mówił, że chodzi o to, żeby "skłonić sojuszników, by skierowano większe siły militarne, które będą stacjonowały w naszej części Europy".

Andrzej Duda o ofensywie dyplomatycznej

Jak dodał prezydent, "z jego punktu widzenia to bardzo dobry czas, by podjąć swoistą ofensywę dyplomatyczną".

- Nawet niezależnie od przyjazdu pana prezydenta Joe Bidena zaprojektowaliśmy, przewidzieliśmy cały szereg działań, które były ostatnio zapowiadane. Ruszamy z ofensywą dyplomatyczną dosłownie w najbliższych dniach. Jutro odbędę rozmowę z naszymi sąsiadami, z panią prezydent Słowacji panią Zuzanną Caputovą oraz z panem prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Będziemy mieli połączenie konferencyjne przez internet - mówił w poniedziałek przed południem prezydent.

Joe Biden odwiedzi Polskę. Biały Dom podał termin. Tematem Ukraina

Andrzej Duda zapowiedział również, że spotka się w tym tygodniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenebergiem, królem Karolem III i premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem.

Następnie ma udać się do Monachium, gdzie spotka się m.in. z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, nowo wybranym prezydentem Czech Petrem Pavelem i premierem Norwegii Jonasem Store.

- Ciąg spotkań będzie trwał do soboty. Już z początkiem kolejnego tygodnia spodziewamy się przybycia do nas prezydenta Joe Bidena. Tu będzie spotkanie liderów Europy Środkowej w ramach formatu Bukaresztańskiej 9 - mówił Andrzej Duda.

***

