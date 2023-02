Kwaśniewski o żonie: To do niej porównuje się dziś pierwsze damy

Były prezydent w piątym odcinku podcastu rzeki "Kwaśniewski story" pytany jest o życie po prezydenturze. Jak sobie poradził i co planuje w przyszłości?

Nie ukrywa, że powrót do "normalnego" życia łatwy nie jest. Polityk, który zaszedł najwyżej, jak było można w krajowej polityce, szuka nowej pracy, która utrzyma poziom zadowolenia, ale i codzienną dawkę adrenaliny. Wraca też do rodziny, dla której długo nie miał czasu, bo - jak mówi szczerze - gdy był w polityce, to polityka była dla niego najważniejsza. - Miałem to szczęście, że rodzinę mam fajną - podkreśla.

Posłuchaj podcastu "Kwaśniewski story", odc. 5 "Co dalej panie Kwaśniewski, co dalej?"

Szeroko opowiada o zaangażowaniu żony i córki w jego sukces.

Bardzo doceniam żonę, bo ona niezwykle dobrze weszła w okres prezydentury. De facto stworzyła pozycję pierwszej damy w Polsce i do niej w tej chwili porównuje się inne. Włożyła w to duży wysiłek

- mówi Kwaśniewski. Podkreśla, że na początku urzędowania męża Jolanta Kwaśniewska nie znała nawet angielskiego. - Nauczyła tego angielskiego i dziś mówi już bardzo biegle. Już w czasie prezydentury porozumiewała się po angielsku ze wszystkimi, z królową brytyjską włącznie. Potraktowała to bardzo poważnie i z jej strony było duże wsparcie.

Wizyta brytyjskiej pary królewskiej w Polsce, 1996 r. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Aleksandra Kwaśniewska, córka prezydenckiej pary, to - jak mówi jej ojciec - "jeszcze inny przypadek". - Że to wszystko wytrzymała, to mam dla niej najwyższy szacunek - podkreśla Kwaśniewski. - Moją prezydenturę zaczynała w wieku 14 lat, a skończyła, gdy miała 24. Nie mówię więc o jednej osobie - mówię o co najmniej trzech osobach. (...) Wszystko przeszło gładko, bez skandali, choć na pewno płaciła niemałą cenę - kończy były prezydent.

"Kwaśniewski story". Życie po prezydenckim życiu

"Kwaśniewski story" to pięć godzinnych rozmów z Aleksandrem Kwaśniewskim, które przeprowadził Grzegorz Sroczyński. Przed wami odcinek piąty pod tytułem "Co dalej, panie Kwaśniewski, co dalej?", który umieściliśmy u góry tego tekstu. Oprócz historii rodzinnych usłyszycie w nim m.in. dużo wspomnień z życia po prezydenturze, ale i szeroką analizę sytuacji w Ukrainie - tej już nieco historycznej i tej bardzo nam współczesnej.

Wszystkie odcinki można znaleźć na dużych platformach streamingowych, a także w linkach poniżej. Jeśli do tej pory nie słuchaliście - teraz to już kompletna historia.

