"Kwaśniewski story". Czemu Ukraina nie stowarzyszyła się z UE? "Zadziałała pięść Putina"

Tuż po prezydenturze najpierw ucieka do Stanów - ma tam wykłady na uniwersytecie w Nowym Jorku. Zaraz potem wciąga go Ukraina - Kwaśniewski negocjuje miedzy skłóconymi na śmierć i życie ukraińskimi politykami. Jest jedną z nielicznych osób, którą akceptują wszystkie strony konfliktu.

Posłuchaj podcastu "Kwaśniewski story", odc. 5 "Co dalej panie Kwaśniewski, co dalej?"

Kwaśniewski jest negocjatorem w Ukrainie w chwilach, gdy waży się traktat stowarzyszeniowy tego kraju z Unią Europejską. W naszej rozmowie wspomina, dlaczego - jego zdaniem - ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz traktatu nie podpisał.

- Między sierpniem a listopadem 2013 roku u Janukowycza nastąpiła znacząca zmiana postawy - mówi Kwaśniewski. - Jeszcze do sierpnia, nawet na spotkaniach partyjnych mówił, że tę umowę trzeba podpisać. W sierpniu Putin zaprosił go do Soczi i oni tam spędzili cały dzień. Janukowycz wrócił zmieniony. Moim zdaniem zadziałała pięść Putina i to użyta na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze: nie damy ci żadnej pomocy. Gaz? Ropa? Zapomnij o tym, będziesz płacił kolosalne pieniądze, wykończymy twoją gospodarkę. Ale po drugie: jeśli to podpiszesz, to my powiemy światu, skąd się wzięły twoje pieniądze.

Kwaśniewski - powroty do polityki

Do polskiej polityki próbował wrócić klika razy. Pierwszy raz, w 2007 roku, Lewica i Demokraci ogłasza go kandydatem na premiera, ale hasło wyborcze "Mądre rządy zamiast głupich wojen" przekonuje jedynie 13 procent głosujących. W 2013 roku nagłówek z gazety: "Kwaśniewski wraca do polityki. Będzie współtworzyć partię z Palikotem, Kaliszem, Siwcem". Ugrupowanie nazywało się Europa Plus i uzyskało w wyborach do Parlamentu Europejskiego… 3,58 procent.

- Co tak naprawdę panu wyszło po prezydenturze, że pan może powiedzieć: okej, tutaj coś ważnego zrobiłem? - zapytałem Aleksandra Kwaśniewskiego w piątym, ostatnim odcinku naszego podcastu rzeki. Były prezydent opowiada mi o wykładach, negocjacjach, ale też przedstawia cele na kolejne lata. Szeroko analizuje też sytuację Ukrainy - tę z początku lat dwutysięcznych i tę obecną, w czasie trwającej wojny.

"Kwaśniewski story". Pięć godzin z byłym prezydentem

"Kwaśniewski story" to pięć godzinnych rozmów z Aleksandrem Kwaśniewskim, które przeprowadził Grzegorz Sroczyński. Przed wami odcinek piąty pod tytułem "Co dalej, panie Kwaśniewski, co dalej?".

Wszystkie odcinki można znaleźć na dużych platformach streamingowych, a także w linkach poniżej. Jeśli do tej pory nie słuchaliście - teraz to już kompletna historia.

Aleksander Kwaśniewski to nasz pierwszy rozmówca, a kolejni już wkrótce, jeśli ta forma wam się spodoba.