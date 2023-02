Dziennikarz "Wiadomości" TVP poleciał aż do Dubaju, żeby mówić o Sikorskim i pieniądzach z ZEA

"Luksus, bogactwo, Sikorski i Ławrow" - taką wyliczankę na pasku zobaczyli w sobotę widzowie oglądający główne wydanie "Wiadomości" TVP. Materiał dotyczący Radosława Sikorskiego i jego pracy dla Sir Bani Yas Forum zapowiedziała Danuta Holecka. - Kolejne szokujące informacje na temat korzyści, jakie Radosław Sikorski przyjmował od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Już nie tylko 100 tys. dolarów rocznie, ale, jak poinformował europoseł Dominik Tarczyński, także wyjazd na cztery dni biznes klasą do Nowego Jorku i pobyt w luksusowym w 2019 roku. W tym samym czasie w Nowym Jorku miał być szef rosyjskiej dyplomacji - powiedziała Holecka.

Następnie przeniesiono się do Dubaju. Stamtąd o "powiązaniach Rosjan" ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi opowiadał dziennikarz "Wiadomości" Adrian Borecki. Jak mówił, ZEA "wzmocniły współpracę z Moskwą" po ataku na Ukrainę. - Wymiana handlowa pomiędzy tymi krajami wzrosła o niemal 100 procent. To Zjednoczone Emiraty Arabskie są uważane za centrum unikania sankcji przez osoby z tego zbrodniczego kraju - mówił Borecki. W trakcie pobytu w Dubaju reporter rozmawiał z napotkaną Rosjanką, która mówiła, że "wszystko jest super". Później dziennikarz opowiadał o willi, która ma należeć do Ramzana Kadyrowa.

Dziennikarz w materiale poruszył kwestię wyjazdu Sikorskiego do Nowego Jorku w 2019 roku. Czterodniowy pobyt miał być opłacony przez ZEA. - Według medialnych doniesień w tym samym czasie w Nowym Jorku był Siergiej Ławrow.

Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęli w piątek kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych Radosława Sikorskiego, które eurodeputowany złożył w latach 2019-2022 w związku z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Według komunikatu CBA, zakończenie kontroli planowane jest za trzy miesiące, jednak może ono zostać przedłużone o pół roku.

Dzień wcześniej holenderski dziennik NRC napisał, że europoseł Sikorski otrzymuje 100 tysięcy dolarów rocznie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na jego wynagrodzenie ma się składać między innymi doradztwo przy Sir Bani Yas Forum. W listopadzie na tej konferencji został przyjęty Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiego MSZ spotkał się tam z szefem dyplomacji ZEA szejkiem Abdullahem bin Zayedem. W tym samym czasie miał tam być również europoseł Radosław Sikorski.

Europoseł odpowiada

W liście skierowanym do redaktora naczelnego NCR Sikorski podkreślił, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w oświadczeniu majątkowym, które złożył w PE i polskim parlamencie. Jak dodał, cały dochód z jego działalności gospodarczej pod nazwą Sikorski Global jest opodatkowany w Polsce.

"Pragnę podkreślić, że Sir Bani Yas Forum jest najbardziej renomowaną konferencją na Bliskim Wschodzie" - napisał europoseł. "Oświadczam, że na moje głosowania w Parlamencie Europejskim w żaden sposób nie wpływa działalność zewnętrzna. Jeżeli chodzi o głosowania - w szczególności w przypadku sprawozdań dotyczących ZEA i Arabii Saudyjskiej, głosowałem zgodnie z zaleceniami mojej grupy politycznej, EPP, w Parlamencie Europejskim" - stwierdził Sikorski.

Na Twitterze polityk podkreśla, że informacja o jego dochodach z tytułu doradztwa dla ZEA jest znana od dawna.