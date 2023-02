"Wbił gwóźdź do trumny KPO", "hipokryta". Reakcje na decyzję Andrzeja Dudy ws. ustawy o SN

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Podkreślił, że kompromis ws. sądownictwa jest potrzebny zarówno Polsce jak i Unii Europejskiej, ale porozumienie to budzi poważne kontrowersje natury konstytucyjnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Po studiach planujesz wyjechać z kraju? Glapiński nie popiera: Odpracować albo zapłacić

Andrzej Duda "wbił gwóźdź do trumny KPO". Komentarze po decyzji ws. ustawy o SN

"Konstytucyjność niekonstytucyjnej ustawy będzie badać niekonstytucyjny trybunał. Prezydent schodzi z linii strzału, w TK ziobryści zetrą się z kaczystami. Chaos się pogłębia, a pieniędzy nie ma. Ten obłęd można było skutecznie zatrzymać" - komentował decyzję prezydenta Szymon Hołownia.

Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej" uważa, że decyzja Andrzeja Dudy o skierowaniu nowelizacji ustawy o SN do Trybunału Konstytucyjnego to "świetna wiadomość" dla opozycji. "Prezydent odwinął się premierowi, który negocjował kompromis z KE. Blokada środków z KPO z winy awantury w obozie władzy wzmacnia narrację opozycji. Myślę, że Donald Tusk powinien wysłać Andrzejowi Dudzie butelkę dobrego wina" - napisał dziennikarz.

"Była szansa pozyskać ogromne środki na odbudowę gospodarki po pandemii. Rząd nie miał większości ani do ratyfikacji Funduszu Odbudowy UE, ani do spełnienia warunków kamieni milowych. Podaliśmy im rękę, mimo wielu wątpliwości ale Prezydent Andrzej Duda wbił gwóźdź do trumny KPO" - skomentował poseł PSL Dariusz Klimczak.

Kościan. Nowe fakty ws. śmierci dwóch osób na S5. Są wyniki badań

Partyjna koleżanka Klimczaka, posłanka Urszula Nowogórska, zwróciła uwagę na dalsze konsekwencje decyzji Dudy. - Nie ma pewności, czy Trybunał Konstytucyjny zbierze się szybko i w ogóle podejmie decyzję ws. ustawy o SN, bo istnieją wątpliwości wobec funkcji prezes TK. To opóźni cały proces - mówiła w TVP Info.

"Prezydent Andrzej Duda kieruje ustawę o SN do TK i pogłębia chaos w polskiej polityce! Wraz z całym obozem PiS biorą pełną odpowiedzialność za brak pieniędzy z KPO! To nic innego jak skazywanie Polek i Polaków na życie w biedzie!" - ocenił Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy.

"Za brak pieniędzy z KPO pełną odpowiedzialność bierze PiS i Prezydent. A. Duda od lat ręka w rękę z PiSem łamał praworządność i teraz są tego efekty. Polacy nadal oglądają pieniądze unijne przez szybkę" - stwierdził Krzysztof Śmiszek (Lewica).

"Hipokryta"

"Chaos z ustawą o SN to kompromitacja obozu władzy, która Polskę bardzo drogo kosztuje. Od blisko dwóch lat czekamy na unijne pieniądze, a rząd łamiąc praworządność wciąż je blokuje. Farsa PiS to droga do gospodarczej katastrofy!" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Borys Budka z KO skrytykował w swoim komentarzu Dudę za to, że "ślepo podpisywał kolejne legislacyjne buble". "Wspólnie z PiS-em zniszczyli niezależność TK, KRS i SN, czego skutkiem jest brak pieniędzy z KPO i olbrzymie kary płacone z naszych podatków. Dziś udaje strażnika konstytucji. Powiedzieć hipokryta to nic nie powiedzieć" - napisał Borys Budka.

Andrzej Duda skierował ustawę o Sądzie Najwyższym do TK

- Nie zdecydowałem się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ostatnich dniach uchwalił polski parlament, ale jako prezydent Rzeczypospolitej stoję na straży konstytucji i dbam o bezpieczeństwo prawne obywateli - powiedział prezydent w piątkowym orędziu. Wyjaśnił, że skierował nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, a to oznacza, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją.

USA: "obiekt na dużej wysokości" zestrzelony nad Alaską

Andrzej Duda zaznaczył, że zależy mu na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Prezydent zwrócił się z apelem do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się tą ustawą. - W praktyce nie opóźni to wypłaty środków z KPO dla Polski, ponieważ do tego niezbędne jest podjęcie dalszych działań i decyzji w tym kolejnych aktów prawnych, które przewiduje porozumienie zawarte przez rząd z Komisją Europejską, co i tak wymaga czasu - stwierdził prezydent. Dodał, że Trybunał Konstytucyjny pokazał już w swojej historii, że w ważnych sprawach potrafi wypowiedzieć się szybko i zdecydowanie.

Oprócz nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, do wypłaty pierwszej transzy pieniędzy z KPO potrzebne jest przyjęcie przez Sejm także ustawy wiatrakowej. Na razie trafiła ona do Senatu.