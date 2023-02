Sikorski pozwie Gmyza za wpis na Twitterze. Korespondentowi TVP pomyliły się kraje. "Dość oszczerstw"

Cezary Gmyz stwierdził w czwartkowym wpisie na Twitterze, że europoseł Radosław Sikorski "czesze kasę od Arabii Saudyjskiej" i głosował przeciwko rezolucji wymierzonej w Arabię "po zarżnięciu przez Saudyjczyków Dżmala Chaszodżdżiego, poćwiartowaniu jego ciała i rozpuszczeniu szczątków w kwasie".

Mowa o zabójstwie saudyjskiego dziennikarza, do którego doszło w październiku 2018 r. w saudyjskim konsulacie.

"Przeprosiny do końca dnia albo będzie pozew. Nie obiecuję, że tym razem dam rabat za wsparcie sił zbrojnych Ukrainy" - zareagował Radosław Sikorski.

Kilka godzin później reporter TVP napisał: "Korekta. Sikorski brał pieniądze z Emiratów, nie Arabii". Jak dodał, "co nie zmienia zarzutu postawionego przez Holendrów, że głosował w interesie Saudów po mordzie na dziennikarzu".

"Nie nauczył się geografii Bliskiego Wschodu w szkole, będzie musiał nauczyć się w sądzie" - napisał potem Radosław Sikorski.

"Miał Pan wczoraj czas do końca dnia, termin minął. I miał Pan przeprosić, a nie brnąć dalej. Usłyszy Pan od mec. Giertycha, a ostatnio nie ma Pan do niego szczęścia. To, że jest Pan pupilkiem pisowskiej władzy, nie oznacza, że będzie Pan bezkarny. Dość oszczerstw" - dodał europoseł.

Holenderski dziennik NRC pisał w ostatnich dniach o oświadczeniach majątkowych europosła Radosława Sikorskiego. Wynika z nich, że europoseł Koalicji Europejskiej otrzymuje 100 tysięcy dolarów rocznie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Radosław Sikorski od 2017 roku zasiada w radzie konferencji Sir Bani Yas. To coroczne spotkanie organizowane przez ZEA, które gromadzi polityków i analityków spraw międzynarodowych. Konferencja ma charakter zamknięty, a - zdaniem NCR - jest to narzędzie Emiratów do prowadzenia międzynarodowej dyplomacji za pomocą "miękkich środków". Za pomoc w organizowaniu tego wydarzenia europoseł KO miał zarobić w sumie prawie pół miliona euro.

Jednocześnie dziennik ocenia, że Radosław Sikorski w głosowaniach w Parlamencie Europejskim zajmuje stanowisko przychylne Emiratom i ich najwierniejszemu sojusznikowi Arabii Saudyjskiej. NCR wskazuje, że w 2020 roku polski eurodeputowany sprzeciwił się rezolucji dotyczącej wstrzymania dostaw broni dla Arabii Saudyjskiej.

Radosław Sikorski w odpowiedzi na zarzuty holenderskiego dziennika stwierdził, że we wszystkich sprawach dotyczących tych krajów głosował zgodnie z zaleceniami swojego ugrupowania politycznego - Europejskiej Partii Ludowej.

W liście skierowanym do redaktora naczelnego NCR Sikorski podkreślił, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w oświadczeniu majątkowym, które złożył w PE i polskim parlamencie. Jak dodał, cały dochód z jego działalności gospodarczej pod nazwą Sikorski Global jest opodatkowany w Polsce.

"Pragnę podkreślić, że Sir Bani Yas Forum jest najbardziej renomowaną konferencją na Bliskim Wschodzie" - napisał europoseł. "Oświadczam, że na moje głosowania w Parlamencie Europejskim w żaden sposób nie wpływa działalność zewnętrzna. Jeżeli chodzi o głosowania - w szczególności w przypadku sprawozdań dotyczących ZEA i Arabii Saudyjskiej, głosowałem zgodnie z zaleceniami mojej grupy politycznej, EPP, w Parlamencie Europejskim" - stwierdził Sikorski.