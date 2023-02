CBA rozpoczęło kontrolę oświadczeń majątkowych Radosława Sikorskiego. Jest komunikat

"Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą od 10 lutego br. kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych w latach 2019-2022, przez Radosława Sikorskiego, w związku z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, zakończenie kontroli planowane jest na dzień 10 maja 2023 r.

"Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy" - informuje CBA. Oznacza to, że teoretycznie kontrola może potrwać do jesieni, a właśnie jesienią mają odbyć się wybory parlamentarne.

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zakłada, że jednym z zadań CBA jest "kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne".

Radosław Sikorski przed godz. 16 opublikował na Twitterze zdjęcie dokumentu, z którego wynika, że do przeprowadzenia kontroli upoważniono pięciu funkcjonariuszy CBA.

"Podjeżdżam pod bramę po powrocie z Brukseli, a tu pięć osób wręcza mi pismo. Nie kwestionuję prawa do kontroli i deklaruję współpracę, ale to nie jest optymalne użycie kadr. Można było przysłać pocztą. Chyba że chodzi o zastraszenie lub pokazówkę w TVPiS" - napisał.

Radosław Sikorski i współpraca z ZEA

Holenderski dziennik NRC pisał w ostatnich dniach o oświadczeniach majątkowych europosła Radosława Sikorskiego. Wynika z nich, że europoseł Koalicji Europejskiej otrzymuje 100 tysięcy dolarów rocznie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Radosław Sikorski od 2017 roku zasiada w radzie konferencji Sir Bani Yas. To coroczne spotkanie organizowane przez ZEA, które gromadzi polityków i analityków spraw międzynarodowych. Konferencja ma charakter zamknięty, a - zdaniem NCR - jest to narzędzie Emiratów do prowadzenia międzynarodowej dyplomacji za pomocą "miękkich środków". Za pomoc w organizowaniu tego wydarzenia europoseł KO miał zarobić w sumie prawie pół miliona euro.

Jednocześnie dziennik ocenia, że Radosław Sikorski w głosowaniach w Parlamencie Europejskim zajmuje stanowisko przychylne Emiratom i ich najwierniejszemu sojusznikowi Arabii Saudyjskiej. NCR wskazuje, że w 2020 roku polski eurodeputowany sprzeciwił się rezolucji dotyczącej wstrzymania dostaw broni dla Arabii Saudyjskiej.

Rok później poparł z kolei próbę złagodzenia rezolucji w sprawie kary śmierci w tym kraju. W tym samym roku polityk sprzeciwił się także rezolucji wzywającej do działania w związku z zatrzymaniem w ZEA blogera krytycznego wobec władz Emiratów.

Radosław Sikorski w odpowiedzi na zarzuty holenderskiego dziennika stwierdził, że we wszystkich sprawach dotyczących tych krajów głosował zgodnie z zaleceniami swojego ugrupowania politycznego - Europejskiej Partii Ludowej.

W liście skierowanym do redaktora naczelnego NCR Sikorski podkreślił, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w oświadczeniu majątkowym, które złożył w PE i polskim parlamencie. Jak dodał, cały dochód z jego działalności gospodarczej pod nazwą Sikorski Global jest opodatkowany w Polsce.

"Pragnę podkreślić, że Sir Bani Yas Forum jest najbardziej renomowaną konferencją na Bliskim Wschodzie" - napisał europoseł. "Oświadczam, że na moje głosowania w Parlamencie Europejskim w żaden sposób nie wpływa działalność zewnętrzna. Jeżeli chodzi o głosowania - w szczególności w przypadku sprawozdań dotyczących ZEA i Arabii Saudyjskiej, głosowałem zgodnie z zaleceniami mojej grupy politycznej, EPP, w Parlamencie Europejskim" - stwierdził Sikorski.