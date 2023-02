Poseł KO pytał Ziobrę, co myśli o słowach Rydzyka o pedofilii. Dostał odpowiedź. Po dwóch latach

Ponad dwa lata zajęła Ministerstwu Sprawiedliwości odpowiedź na pismo, które poseł KO Adam Szłapka skierował w 2020 r. do Zbigniewa Ziobry ws. słów o. Tadeusza Rydzyka o pedofilii - ustalił portal Gazeta.pl. Przypomnijmy: w grudniu 2020 r. założyciel Radia Maryja porównał pedofilię do ulegania "pokusom". Resort Ziobry postanowił ustosunkować się do tych słów dopiero teraz. A raczej - jak wskazuje treść odpowiedzi - uniknąć zajęcia jednoznacznego stanowiska.

3 YouTube.com/Radio Maryja Otwórz galerię Na Gazeta.pl