Holenderski dziennik: Sikorski otrzymuje 100 tys. dolarów rocznie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Dziennik ustalił, że Radosław Sikorski od 2017 roku zasiada w radzie konferencji Sir Bani Yas. To coroczne spotkanie organizowane przez ZEA, które gromadzi polityków i analityków spraw międzynarodowych. Konferencja ma charakter zamknięty, a - zdaniem NCR - jest to narzędzie Emiratów do prowadzenia międzynarodowej dyplomacji za pomocą "miękkich środków". Za pomoc w organizowaniu tego wydarzenia europoseł KO miał zarobić w sumie prawie pół miliona euro.

Radosław Sikorski odpowiada na ustalenia holenderskich dziennikarzy

Jednocześnie dziennik ocenia, że Radosław Sikorski w głosowaniach w Parlamencie Europejskim zajmuje stanowisko przychylne Emiratom i ich najwierniejszemu sojusznikowi Arabii Saudyjskiej. NCR wskazuje, że w 2020 roku polski eurodeputowany sprzeciwił się rezolucji dotyczącej wstrzymania dostaw broni dla Arabii Saudyjskiej.

Rok później poparł z kolei próbę złagodzenia rezolucji w sprawie kary śmierci w tym kraju. W tym samym roku polityk sprzeciwił się także rezolucji wzywającej do działania w związku z zatrzymaniem w ZEA blogera krytycznego wobec władz Emiratów.

Radosław Sikorski w odpowiedzi na zarzuty holenderskiego dziennika stwierdził, że we wszystkich sprawach dotyczących tych krajów głosował zgodnie z zaleceniami swojego ugrupowania politycznego - Europejskiej Partii Ludowej. W liście skierowanym do redaktora naczelnego NCR Sikorski podkreślił, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w oświadczeniu majątkowym, które złożył w PE i polskim parlamencie. Jak dodał, cały dochód z jego działalności gospodarczej pod nazwą Sikorski Global jest opodatkowany w Polsce.

"Pragnę podkreślić, że Sir Bani Yas Forum jest najbardziej renomowaną konferencją na Bliskim Wschodzie" - napisał europoseł. "Oświadczam, że na moje głosowania w Parlamencie Europejskim w żaden sposób nie wpływa działalność zewnętrzna. Jeżeli chodzi o głosowania - w szczególności w przypadku sprawozdań dotyczących ZEA i Arabii Saudyjskiej, głosowałem zgodnie z zaleceniami mojej grupy politycznej, EPP, w Parlamencie Europejskim" - stwierdził Sikorski.