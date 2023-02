Hanna Gill-Piątek przechodzi do PO? Michał Kobosko: Być może taki jest scenariusz

Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko

W środę Polskę 2050 opuściła dotychczasowa przewodnicząca koła poselskiego oraz wiceprzewodnicząca partii Hanna Gill-Piątek. Jacek Gądek zapytał swojego gościa o to, czy ugrupowanie się "sypie". Michał Kobosko stwierdził, że "takie głosy słyszy już od kilku lat". - To oczywiście jest istotne wydarzenie. [...] Żałuję, że się wydarzyło, bo zawsze jak się traci istotną parlamentarzystkę, to jest to strata wymierna - powiedział. - Z drugiej strony posłanki, posłowie nie są niczyimi niewolnikami, własnością swoich partii - dodał.

Michał Kobosko był dopytywany o to, czy Hanna Gill-Piątek przechodzi do Koalicji Obywatelskiej. - Oficjalnie nie powiedziała, że przechodzi do KO, więc nie mogę bawić się w takie spekulacje - stwierdził. Jacek Gądek zaznaczył, że w PO słyszy się takie nieoficjalne głosy. - Jeżeli politycy Platformy tak mówią, to znaczy, że coś wiedzą. Być może taki jest scenariusz, ale na razie przyjmujemy tę wersję, którą pani posłanka podała - podkreślił Kobosko.

- Nie uważam, że podjęła słuszną decyzję [odchodząc z Polski 2050 - red.], ale to jest jej odpowiedzialność i jej myślenie o karierze politycznej - powiedział.

Hanna Gill-Piątek wystąpiła z Polski 2050 Szymona Hołowni

Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Gościem Michał Kobosko

Michał Kobosko przed rozpoczęciem kariery politycznej był dziennikarzem. Pracował w takich tytułach jak "Gazeta Wyborcza", "Puls Biznesu", "BusinessWeek", "Profit", "Forbes", "Newsweek", "Dziennik Polska-Europa-Świat", "Wprost". W większości tych pism pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego lub redaktora naczelnego.

Po odejściu z mediów Kobosko został dyrektorem zarządzającym agencji mówców Prime Speakers, a później szefem think-tanku Atlantic Council. W 2020 roku zaangażował się w kampanię prezydencką Szymona Hołowni.

