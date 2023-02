Media: Wychwalał PiS, bronił Czarnka. 22-latek z ciepłą posadką w państwowej spółce

22-letni Oskar Szafarowicz, działacz młodzieżówki PiS i współtwórca kontrowersyjnego profilu "Okiem młodych" został zatrudniony w Krajowym Zasobie Nieruchomości. "To państwowa instytucja, utworzona w 2017 r., która ma zajmować się gospodarowaniem nieruchomościami, wspierać budownictwo mieszkań" - czytamy w WP. Z ustaleń portalu wynika, że ma zajmować się prowadzeniem social mediów KZN.

KZN odpowiada za realizację rządowego programu Mieszkanie Plus. Kieruje nim Arkadiusz Urban, wiceprezes Partii Republikańskiej.

Rzeczniczka KZN Joanna Kołakowska-Koroluk potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską, że 1 lutego Oskar Szafarowicz został zatrudniony na podstawie konkursu na stanowisko młodszego specjalisty ds. promocji.

Szafarowicz masowo publikuje w social mediach treści uderzające w opozycję i wychwalające PiS. W ostatnich dniach zdążył już skrytykować Rafała Trzaskowskiego, kilkukrotnie pochwalić Przemysława Czarnka i reklamować propisowską "Gazetę Polską Codziennie".

KZN podkreśla jednak, że Oskar Szafarowicz nie zajmował się publikowaniem powyższych treści w godzinach pracy.

Kim jest Oskar Szafarowicz, jeden z założycieli "Okiem młodych"?

Inicjatywę "Okiem młodych" współtworzą trzy osoby: Wiktoria Mielniczek, Oskar Szafarowicz i Kamil Kaniuk. Ich kanał w mediach społecznościowych ruszył na początku sierpnia 2022 roku. Formalnie nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości.

Szafarowicz i Kaniuk należą do Forum Młodych PiS, czyli partyjnej młodzieżówki, a to, jak podkreślają w mediach społecznościowych, "odrębne stowarzyszenie". Mielniczek i Kaniuk należą ponadto do działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

W swoich krótkich produkcjach tiktokowych skupiają się przede wszystkim na bieżących wydarzeniach i komentowaniu wypowiedzi polityków opozycji.

Jeden z opublikowanych filmików dotyczył rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow (umowa między ZSRR a III Rzeszą została podpisana 23 sierpnia 1939 roku). Szafarowicz mówił w nim, że "historia kołem się toczy". Następnie na nagraniu zestawiono karykaturę Hitlera i Stalina ze zdjęciem Władimira Putina, Angeli Merkel i Donalda Tuska.

