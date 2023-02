Hołownia i Kosiniak-Kamysz o współpracy. "Pierwszy krok" i lista wspólnych punktów

- Staje dzisiaj przed wami lekarz i działacz społeczny, ale też, to chyba symboliczne, staje dzisiaj przed wami dwóch liderów najstarszej i najmłodszej partii żywo działających w polskiej polityce. To moment symboliczny i bardzo ważny, bo chcemy wam odpowiedzieć na te pytania, które często są wobec nas kierowane. Tak, chcemy stworzyć jedną listę, jedną listę spraw do załatwienia, wspólną listę spraw do załatwienia - powiedział w Senacie lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Współpraca PSL i Polski 2050. "Lista najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd"

Jak dodał Hołownia, w jego opinii taka lista to jest to, na co Polacy "czekają od tak dawna", mając dość sporów, "politykierstwa" czy "zabijanek" politycznych. - Wszyscy, i Władek i ja, i pewnie nie tylko my, dostajemy setki wiadomości, setki telefonów: "kiedy wreszcie zajmiecie się tym, co naprawdę nas żywo dotyczy". Dzisiaj jest wielka wojna o to, za których rządów ludziom żyło się biedniej, a my chcemy wreszcie, żeby ktoś powiedział, jak sprawić, żeby ludzie w Polsce byli choć trochę bogatsi. Dlatego zdecydowaliśmy się z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem na ten krok, który jest pierwszym krokiem w naszej, mam nadzieję, długiej i owocnej współpracy - dodał.

Jak wyjaśnili, politycy PSL i Polski 2050 chcą stworzyć listę "najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych stu dni po przejęciu władzy i tych, które trzeba załatwić, przyjąć w ciągu kadencji, w ciągu czterech lat". Szymon Hołownia dodał, że ma świadomość tego, że obydwa ugrupowania różnią niektóre kwestie, ale są też takie, które mają ich łączyć. Nie podano jednak, o jakie konkretnie tematy chodzi. Na konferencji zabrzmiało jedynie tajemniczo, że chodzi o to, by wreszcie zaczęło dziać się to, co "już dawno powinno na opozycji się zacząć dziać". W tym celu ma powstać wspólny zespół ekspertów złożony z polityków, aktywistów i ekspertów Instytutu Macieja Rataja czy Instytutu Strategie 2050.

Lista wspólnych punktów programowych PSL i Polski 2050

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że taka lista spraw do załatwienia będzie kluczowa, bo "dzień po wyborach nie będzie czasu na zastanawianie się". Wśród wspólnych punktów programowych, które mają być po stronie Polski 2050 i PSL, znajdują się:

poszanowanie dla praworządności i przywrócenie jej,

poszanowanie dla konstytucji i przywrócenie roli konstytucyjnego państwa prawa,

kwestia bezpieczeństwa,

kwestia bycia w Unii Europejskiej,

tania, czysta i zielona energia,

bezpieczeństwo energetyczne,

sprawy samorządu,

sprawy wspólnot lokalnych,

decentralizacja państwa - Polska lokalna.

- Tutaj musi być współpraca, życzliwość, otwartość, niezależnie (od tego - red.), jak się pójdzie do wyborów. Będziemy chcieli ten plan dla Polski, tę jedną listę wspólnych spraw, realizować jak najszerzej i realizować wspólnie. Jesteśmy gotowi, żeby powołać zespół pomiędzy naszymi formacjami, jesteśmy gotowi z planem dla Polski, z jedną listą spraw do załatwienia - przekazał szef PSL.

