"Willa plus". Wzburzony Czarnek mówił w Sejmie o aneksach. Sprzedaż siedzib będzie możliwa po 15 latach

- Oto wniosek o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka, o odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom - mówiła w Sejmie we wtorek przed południem posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

REKLAMA

Parlamentarzystka dodała, że minister "każe tyrać nauczycielom za najniższą krajową, ale pierwszej lepszej fundacji kumpla z partii lub parafii kupuje willę w centrum Warszawy".

- "Willa plus" to zalegalizowane złodziejstwo - stwierdziła Dziemianowicz-Bąk.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Jak możecie spojrzeć w oczy ludziom, którzy płacą dziś wysokie czynsze, nauczycielom, którzy zarabiają minimalną pensję? A wy rozdajecie pieniądze, rozdrapujecie resztę pieniędzy na wille dla swoich - grzmiała posłanka PO Krystyna Szumilas.

Na sali rozległy się okrzyki "złodzieje, złodzieje!".

"Willa plus". Ponad połowa Polaków - zwłaszcza rodzice - chce dymisji Czarnka

Po kilku minutach na mównicę sejmową wszedł minister Przemysław Czarnek. Stwierdził, że "od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa, hejtu".

- Nie przeciwko nam, nie przeciwko mi, nie przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy. [Festiwal - red.] hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowym, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie państwa przeprosić, zarządy czterdziestu kilku organizacji, hejtowanych niemiłosiernie. Pod adresem ludzi z tych organizacji płyną groźby karalne w mediach społecznościowych, w TVN-ie, z waszych ust - stwierdził szef resortu edukacji i nauki.

- Nie macie prawa mierzyć nas swoją brudną, nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są tacy, jak wy - dodał.

Zobacz wideo Na co szły dotacje z MEiN? Pytamy posłankę Lubnauer

"Willa plus". Czarnek: Fundacje podpisują aneksy do umów

Przemysław Czarnek podkreślił, że eksperci oceniający wnioski "przekazują opinię, ale nie podejmują decyzji". - Decyzję podejmuje minister - zaznaczył.

- Ci "pisowscy eksperci" wydali w połowie negatywne opinie. Wiecie dlaczego? My ekspertów nie ustawiamy, nam są potrzebni do tego, żeby pokazać ewentualne braki we wnioskach - mówił minister.

Polityk zaznaczył, że w przypadku Fundacji Polska Wielki Projekt założonej przed kilkoma laty przez m.in. obecnego europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego eksperci wypowiadali się w większości pozytywnie.

- W ostatnim tylko punkcie napisano, że trzeba zweryfikować koszty. Po to jest ekspert, żeby wskazał, na pewno niedostatki wniosku. I co? W wyniku tego Fundacja Polska Wielki Projekt dostarczyła dokumenty, operat szacunkowy. I tak się działo ze wszystkimi fundacjami, we wszystkich wnioskach, w których były jakiekolwiek braki, był kontakt z fundacjami, każda fundacja dostarczyła dodatkowe dokumenty weryfikujące ich wniosek - mówił Przemysław Czarnek.

"Wyszło słabo". PiS oberwało "Willą+", ale już się im rozchodzi po kościach

Jak dodał, 5 mln zł na siedzibę dla fundacji "w całości zostanie przeznaczone na nieruchomość". Zaznaczył, że w umowie jest "zobowiązanie do prowadzenia działalności edukacyjnej". Podkreślił, że jeśli po latach dojdzie do sprzedaży nieruchomości, to pieniądze nie trafią "do prywatnej kieszeni, ale na cele statutowe".

- Poruszone organizacje podpisują już dzisiaj aneksy do umów, zgodnie z którymi nieruchomości nie będzie można zbyć przez 15 lat. Uczciwie do tego podchodzą, będą je wykorzystywać wyłącznie na cele edukacyjne. Gdzie tu jest afera? - mówił Przemysław Czarnek.

"Willa plus". Czarnek o nagraniu Tuska: Chamskie

Polityk odniósł się także do krótkiego filmu umieszczonego przed kilkoma dniami w sieci przez przewodniczącego PO Donalda Tuska.

- Zechciał pan nagrać w swoim stylu chamski filmik o 40 mln zł, które, zdaniem pana, spowodowały, że nie ma pieniędzy na szkoły, że jest bieda w szkołach, że nie ma inwestycji, że nie ma inwestycji w nieruchomości, że nie ma pieniędzy na podwyżki, że po prostu jest katastrofa - stwierdził minister.

"Willa plus". Tusk: Im się naprawdę już w... głowach poprzewracało

Jak przekazał, z Polskiego Ładu na inwestycje w infrastrukturę edukacyjno-samorządową w ubiegłym roku warte były 5,2 mld zł.

Przemysław Czarnek zarzucił też kłamstwa tym politykom opozycji, którzy mówią, że w radzie programowej Fundacji Polska Wielki Projekt zasiadają europosłowie PiS. Stwierdził, że fundacja "nie ma rady programowej".

Na stronie internetowej polskawielkiprojekt.pl istnieje zakładka "Rada programowa", w której znajdują się m.in. nazwiska osób związanych ze Zjednoczoną Prawicą. To jednak rada programowa nie fundacji, a kongresu organizowanego przez fundację.

Po zakończeniu wystąpienia Czarnka politycy PiS klaskali na stojąco.

- Ten, kto kradnie, woła "łapać złodzieja" - skomentowała na mównicy Krystyna Szumilas. Jak dodała, we wniosku o dotację, który złożyła Fundacja Wielki Projekt, podano również radę programową.

TVN wskazały na manipulację w TVP. "Tego widzowie nie usłyszą"