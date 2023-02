Błaszczak: Polskie wyrzutnie Patriot przemieszczają się na lotnisko Bemowo

"To ważny element szkolenia żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej" - napisał na Twitterze Błaszczak.

Patriot to system rakietowy ziemia-powietrze przeznaczony do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Zaprojektowano go do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, oraz pocisków rakietowych. Siły niemieckie dysponują 12 jednostkami Patriot, z których dwie są obecnie rozmieszczone na Słowacji.

Błaszczak: przystępujemy do ustaleń ws. Patriotów

Polska wybrała system Patriot jako podstawę programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

