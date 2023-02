Andrzej Duda szusuje w Zakopanem. Tak pomaga niepełnosprawnym dzieciom

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z Andrzejem Dudą na nartach. Kancelaria Prezydenta przekazała, że polityk wziął udział w dziewiątej edycji zawodów charytatywnych "12H Slalom Maraton Zakopane 2023" w narciarstwie alpejskim. Przez 12 godzin zawodnicy będą zbierali środki na edukację i rehabilitację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. - Wierzę, że pobijemy dziś kolejny rekord - powiedział Duda na nagraniu udostępnionym na Twitterze.

Andrzej Duda na nartach w Zakopanem. "Ogromnie się cieszę, że mogłem przyjechać"

- Ogromnie się cieszę, że mogłem przyjechać do Zakopanego w tej niesamowitej w tym roku zimowej scenerii - mówił prezydent do dziennikarzy zgromadzonych na Polanie Szymoszkowej. Andrzej Duda, tak samo, jak rok temu, otworzył maraton.

- Cieszę się bardzo, że się po raz kolejny się spotykamy, a przede wszystkim - co najważniejsze - że nasi wspaniali zawodnicy, mistrzowie są znowu z nami na tych wspaniałych zawodach po to, by tutaj przez 12 godzin, przez czas tego narciarskiego maratonu zjeżdżać na Polanie Szymoszkowej, na slalomie gigancie, by zebrać środki na kolejny rok edukacji przez sport i rehabilitacji przez sport dla dzieci z niepełnosprawnościami - mówił Duda.

"12H Slalom Maraton" to impreza charytatywna organizowana od 2015 roku przez Urząd Miasta Zakopane z inicjatywy i we współpracy z prezeską i założycielką Fundacji Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane, Małgorzatą Tlałką-Długosz. W bicie rekordu zaangażowanych jest 30 osób - Mistrzów Polski i reprezentantów Polski związanych z narciarstwem, a także trenerów i instruktorów w narciarstwie alpejskim. Andrzej Duda jest honorowym patronem imprezy od 2017 roku. Od tego czasu jest też honorowym Kapitanem Drużyny.

