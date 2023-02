Zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej w raporcie podkomisji. Brejza pyta, MON nabiera wody w usta

W kwietniu ubiegłego roku senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza nagłośnił sprawę nieocenzurowanych zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej, które znalazły się w raporcie podkomisji Antoniego Macierewicza.

W ogólnodostępnych załącznikach dostępnych na stronie internetowej podkomisji znajdowały się fotografie z miejsca katastrofy m.in. zwłok prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej odcięło się od publikacji, stwierdzając, że Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego jest niezależna. Z kolei Antoni Macierewicz wydał oświadczenie, w którym przeprosił "za niedopuszczalny błąd publikacji zdjęć wywołujących ból i traumatyczne przeżycia".

Szef MON Mariusz Błaszczak polecił zbadanie sprawy Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Zastępca szefa SKW płk Marek Utracki przekazał kilka miesięcy temu senatorowi Brejzie, że materiał z postępowania został "opatrzony stosowną klauzulą niejawności".

Zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej. MON nabiera wody w usta

W lipcu ubiegłego roku Krzysztof Brejza zwrócił się do szefa MON Mariusza Błaszczaka z pytaniem m.in. o to, czy Błaszczak skierował w związku ze sprawą jakiekolwiek zawiadomienie do prokuratury, kto jest winny upublicznienia zdjęć oraz czy ta osoba poniosła konsekwencje.

Wiceszef MON odpowiedział wówczas jedynie, że SKW "realizuje swoje zadania przede wszystkim zgodnie z przepisami", a informacje wytwarzane przez SKW są chronione.

SKW utajniła wyniki dochodzenia ws. zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej

Senator KO w styczniu tego roku wrócił do sprawy i zapytał MON, czy realizował jakiekolwiek czynności po otrzymaniu raportu od Służby Kontrwywiadu Wojskowego i czy złożył jakiekolwiek zawiadomienie do prokuratury.

"Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawie" - odpowiedział tym razem Wojciech Skurkiewicz.

"Podkomisja rok temu bezprawnie upubliczniła zdjęcia zwłok ofiar Tu-154. Dziś MON odmawia odpowiedzi, co dalej z tym skandalem, czy skierowano zawiadomienie do prokuratury" - skomentował Krzysztof Brejza na Twitterze.