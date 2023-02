"Willa plus". Szumilas: Czarnek miał już ułożone w głowie, kto powinien dostać pieniądze

Dziennikarze TVN24 Justyna Suchecka i Piotr Szostak dotarli do szczegółów dofinansowań przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort miał przeznaczyć 40 mln zł na remont lub zakup nieruchomości dla organizacji wspierających system oświaty i wychowania. Środki trafiły m.in. do organizacji związanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości, Kościołem katolickim lub z harcerstwem.

Pieniądze otrzymało ponad 40 organizacji. Dotacje przeznaczane zostały m.in. na zakup nowych siedzib, w sumie 12 nieruchomości. Na liście znalazły się "domy na warszawskim Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy oraz działka z dwoma stawami, własnym lasem i domkiem pszczelarza".

Wśród beneficjentów programu znalazła się m.in. założona przez europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego fundacja Polska Wielki Projekt. Fundacja otrzymała środki na zakup willi na Mokotowie wycenionej na 5,5 mln zł.

Z kolei 1,5 mln zł dofinansowania otrzymała Fundacja Edukacji i Mediów z Krakowa na zakup apartamentu w wyremontowanej kamienicy z 1932 r. przy ulicy Dorotowskiej. Prezeską fundacji jest Marta Tenerowicz, której mąż, Krzysztof Tenerowicz, jest byłym działaczem Ruchu Narodowego, a także radnym Solidarnej Polski w sejmiku małopolskim.

Dotacje nazywane są przez niektórych polityków opozycji programem "Willa Plus".

"Willa Plus". "Na 12 willi, 9 otrzymało negatywną ocenę"

- Z tych 46 organizacji, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji, 29 organizacji miało negatywną opinię komisji oceniającej wnioski. 29 organizacji nie powinno dostać pieniędzy, ale pan minister zadecydował inaczej. On zdecydował, że te miliony tym organizacjom się należą. Komisję konkursową wybierał pan minister Czarnek. Członkowie komisji konkursowej to byli jego ludzie. I jego ludzie ocenili, że te wnioski nie nadają się do realizacji - mówiła w czwartek w Sejmie posłanka PO Krystyna Szumilas.

Jak dodała parlamentarzystka, "na dwanaście willi, dziewięć otrzymało negatywną ocenę komisji powołanej przez pana ministra Czarnka". - Mimo tych negatywnych opinii pan minister Czarnek przyznał tym organizacjom pieniądze na zakup tych wilii - przekazała.

"Willa plus" to prywatny fundusz Czarnka? Chodzi o kilkadziesiąt milionów

Krystyna Szumilas zaznaczyła, że dziewięć willi kosztuje prawie 20 mln zł, czyli połowę funduszy, które miały zostać rozdzielone dla organizacji pozarządowych.

- Pan minister Czarnek miał wybór, zostało złożonych ponad 400 wniosków dopuszczonych do konkursu, wśród nich było 150 wniosków, które komisja oceniła jako pozytywne. Wśród nich były przedszkola, organizacje harcerskie, organizacje bliskie ministrowi Czarnkowi, czyli stowarzyszenia katolickie, Salezjanie itd. - mówiła.

Według posłanki KO "pan minister miał wybór, ale on nie chciał wyboru". - On już miał w głowie ułożone, kto te pieniądze powinien dostać i bez względu na ocenę komisji konkursowej, bez względu na fakty, postanowił dać pieniądze tym organizacjom, które są najbliżej jego sercu, ponieważ są związane z politykami PiS-u - oceniła.

Czarnek broni willi za 5 mln: Środki nie trafiły do lewackich organizacji

Katarzyna Lubnauer: Przygotujemy zawiadomienie do prokuratury

Posłanka KO Katarzyna Lubnauer zacytowała jedną z opinii ekspertów ws. dotacji dla Fundacji na Rzecz Spraw Wspólnych Megafon, która wnioskowała o 4,5 mln zł.

Według Lubnauer komisja oceniająca wniosek uznała, że "kosztorys zakupu wyposażenia sporządzony został zbyt ogólnie, cena nieruchomości nie została we wniosku dostatecznie uzasadniona, ani uwiarygodniona".

Eksperci mieli też uznać, że "wnioskodawca nie ma doświadczenia w prowadzeniu inwestycji ze środków publicznych", a "przyznanie dotacji mogłoby zostać uznane ze sprzeczne z zasadą racjonalności i gospodarności".

Miliony na nieruchomości dla organizacji bliskich PiS. "Bardzo się cieszę"

Parlamentarzystka zapowiedziała, że w sprawie tej fundacji zostanie przygotowany wniosek do prokuratury.

- Ministerstwo nam powiedziało, że środki już wpłynęły na konta tych fundacji, że w tym tygodniu ostatnie środki już wpłynęły. W związku z tym, nawet jeśli te fundacje nie zrealizowały jeszcze zakupu nieruchomości, to pieniądze są już na ich kontach. Państwa środki są wydawane w taki sposób przez ministra Czarnka. Dla mnie jest to na pewno niemoralne. A jeśli chodzi o legalność, to ma to stwierdzić prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Przygotujemy te wnioski i w najbliższym czasie zostaną złożone - ogłosiła Lubnauer.

Willa za pół miliona mniej niż wg wyceny. Kupiła fundacja związana z PiS

Przemysław Czarnek: Wszystkie podmioty będą ściśle kontrolowane

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził w czwartek w TVP Info, że "szum wokół tego jest całkowicie niezrozumiały".

- Niezależni eksperci powoływani są przez ministra po to, żeby wypowiadać swoją niezależną opinię, ona może być również negatywna. (...) Po to miałem niezależnych ekspertów, żeby wypowiadali również negatywne opinie, żeby przyszli beneficjenci później się do tego odnosili, prostowali ewentualne nieporozumienia, czy wyjaśniali, z czego ta negatywna opinia wynika. Ekspert wyraża opinię, nie podejmuje decyzji. Decyzje podejmuje minister - podkreślił.

Fundacja powiązana z PiS otrzyma miliony na zakup willi. "Nowa Srebrna?"

Odnosząc się m.in. do Fundacji Polska Wielki Projekt, Czarnek zaznaczył, że prowadzi ona od lat "zakrojoną na ogromną skalę działalność nie tylko na terenie Polski, ale również międzynarodową". Wyjaśnił, że fundacja chce skupić się na edukacji młodzieży na temat inicjatywy Trójmorza.

- Te wszystkie podmioty zobowiązały się w umowach do rozliczenia działalności, będą podlegać ścisłej kontroli co do wydatkowania środków, mają swoje statuty, działają w oparciu o prawo. Będą pod lupą wszystkich, którzy będą korzystać z ich usług. Nie ma żadnego zagrożenia - zapewnił.