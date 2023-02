Joe Biden odwiedzi Polskę? Duda: Spodziewamy się wizyty w naszej części Europy

W poniedziałek Joe Biden powiedział korespondentowi Polskiego Radia Markowi Wałkuskiemu, że przyleci do Polski. Podkreślił, że nie zna jednak daty. O jego możliwej podróży do Europy informowały wcześniej telewizje NBC i CNN. Sugerowały, że wizyta miałaby się odbyć w okolicach pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę (24 lutego).

- Spodziewamy się wizyty Joe Bidena w naszej części Europy. Nie mamy informacji, w którym kraju, ale została ona zapowiedziana. Pan prezydent wybiera się do naszej części Europy w lutym, tylko chcę podkreślić w tym kontekście jeden element. "Naszej części Europy" oznacza Europę Środkową, w związku z czym zakładam, że "nasza część Europy" w tym kontekście to obszar sięgający od Rumunii do Estonii - mówił w środę prezydent Andrzej Duda.

Jak dodał, być może Polska otrzyma więcej informacji w tej sprawie w ciągu kilku dni. Duda przypomniał, że prawie rok temu prezydent Joe Biden był w Polsce. - Gościł zarówno w Rzeszowie, jak i w Warszawie, w związku z tym to była bardzo długa i bardzo poważna wizyta, zobaczymy czy odwiedzi nas ponownie - dodał Andrzej Duda na konferencji prasowej z prezydentem Łotwy w Rydze.

Prezydent Andrzej Duda powiedział również, że na szczycie NATO w Wilnie Polska będzie się domagać wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu.

Według Polski należy zwiększyć obecność żołnierzy Sojuszu

Po spotkaniu powiedział, że Łotwa popiera polskie propozycje, aby zwiększyć liczbę natowskich żołnierzy w regionie i rozbudować infrastrukturę militarną. Podkreślił, że wojna w Ukrainie dowiodła, jak ważny jest dostęp do nowoczesnej infrastruktury militarnej. Dodał, że według Polski należy zwiększyć obecność żołnierzy Sojuszu na wschodniej flance z poziomu grup batalionowych do poziomu brygad. Prezydent przypomniał, że jest to realizacja postulatów poprzedniego szczytu NATO, który odbył się w Madrycie.

Szczyt NATO w Wilnie ma się odbyć w lipcu. Głównym tematem spotkania będzie bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu, w szczególności Krajów Bałtyckich. Oczekuje się, że w szczycie w Wilnie pierwszy raz będą uczestniczyli przedstawiciele Szwecji i Finlandii jako pełnoprawni członkowie Sojuszu.

