Amerykańskie czołgi dla Ukrainy. Reiter: Scholz uczynił z tego własny sukces

- Scholz bardzo dobrze wyczuwa nastroje i potrzebę bezpieczeństwa Niemców, stara się tak budować politykę, by dawała efekty takie, o jakie chodzi, a jednocześnie nie budziła obaw w kraju, że to, co on robi jest dobre dla Europy, ale niebezpieczne dla Niemiec - mówił w Porannej rozmowie Gazeta.pl Janusz Reiter.

- Jest to polityka zagraniczna, dotycząca Europy w czasach wojny, ale jednocześnie dawkuje społeczeństwu nowe, szokujące informacje. Boi się, że jeśli pójdzie za daleko to straci poparcie - dodaje.

Jak ocenia ekspert Scholz radzi sobie z tym dysonansem, bo duże poparcie dają mu Amerykanie. Reiter zaznacza, że niemiecki kanclerz szczyci się dzisiaj dobrymi relacjami z prezydentem Bidenem.

W ocenie byłego ambasadora Unia Europejska żyła w iluzji wiecznego pokoju. Wojna w Ukrainie tę iluzję zniszczyła.

Pytany o możliwe zakończenie wojny odpowiedział: Oczekiwanie, że Rosja będzie kapitulować bezwarunkowo, a tam wkroczą wojska zachodnie i ten kraj zdemokratyzują jest nierealne. Dodał również, że ewentualne rozmowy Putina z Scholzem o zakończeniu wojny prawdopodobnie będą miały miejsce.

- Z Putinem nie ma o czym dziś negocjować. Możliwe jednak, że jakiś kanał komunikacji jest tutaj potrzebny - dodał.

Kim jest Janusz Reiter?

Janusz Reiter był ambasadorem Polski w Niemczech w latach 1990-1995. W latach 2005-2007 był natomiast ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych.

Jest założycielem think tanku Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji.

"Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował m.in. w 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', 'Weltwoche', 'Washington Post', 'Wall Street Journal', 'Die Zeit', a także w polskiej prasie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA" - czytamy na stronie internetowej CSM.