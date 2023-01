Sondaż: zapytano o poparcie dla ruchu Trzaskowskiego. Prześcignął partię Hołowni, Konfederację i Lewicę

Wśród ugrupowań, które mogli wskazać ankietowani, oprócz partii znalazło się również stowarzyszenie Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski. Stowarzyszenie zrzeszające samorządowców powstało ponad dwa lata temu.

Na potrzeby badania ugrupowanie nazwano ruchem "Tak! Dla Polski Rafała Trzaskowskiego".

W efekcie oddanie głosu na PiS zadeklarowało 22 proc. badanych, na Koalicję Obywatelską - 17,4 proc., na Tak! Dla Polski Rafała Trzaskowskiego - 10,7, proc.

Na Polskę 2050 Szymona Hołowni zagłosowałoby 9,1 proc. ankietowanych, na Konfederację - 9 proc., a na Lewicę - 7,1 proc. Pod progiem wyborczym znalazłoby się PSL, które uzyskało wynik 2,6 proc.

19,2 proc. uczestników badania to osoby niezdecydowane.

Badanie przeprowadzono w dniach 24-26 stycznia przez SW Research - Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów online (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1071 osób.

Można tym samym oszacować (na podstawie bardzo ostrożnych symulacji), że Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby ok. 150 mandatów, Koalicja Obywatelska - ok. 114, Ruch Tak! Dla Polski - ok. 62, Polska 2050 - ok. 50, Konfederacja - ok. 49, Lewica - ok. 34.

Sondaż: Ruch Rafała Trzaskowskiego na trzeciej pozycji

Z czego może wynikać tak duże poparcie dla Ruchu? M.in. z faktu, że autorzy badania dodali do jego nazwy imię i nazwisko Rafała Trzaskowskiego (choć nazwisko prezydenta Warszawy nie znajduje się w oficjalnej nazwie ruchu). Ów polityk, według sondaży, cieszy się wśród wyborców opozycji sporą popularnością.

Przykładowo, z innego badania SW Research dla Rp.pl sprzed kilku tygodni wynika, że to Rafał Trzaskowski byłby najchętniej widziany na stanowisku premiera ewentualnego rządu tworzonego przez obecne partie opozycyjne.

W opublikowanym w grudniu sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski Rafał Trzaskowski został uznany z kolei za najlepszego polityka 2022 r.

Formalnie Rafał Trzaskowski nie zasiada w zarządzie stowarzyszenia. Jego prezesem jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Trzaskowski należy natomiast do Rady Politycznej.

Wybory parlamentarne 2019

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu w 2019 r. zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 44, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 12, kole Polska 2050 - 7, kole Porozumienia - 5. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Polskie Sprawy i Polska Partia Socjalistyczna. Pięciu posłów jest niezrzeszonych.

