Paweł K. miał wygłaszać groźby karalne pod adresem ministra zdrowia 9 grudnia 2022 r. w czasie publicznej transmisji internetowej. Mężczyzna groził, że zabije Adam Niedzielskiego. Następnego dnia Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie złożył pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Policjantów w Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu powiadomił o sprawie również sam minister zdrowia. - Obawiał się, że groźby mogą być spełnione - przekazał rzecznik prasowy KWP W Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak, którego cytuje rmf24.pl.

Wielkopolska. Groził śmiercią ministrowi zdrowia. Może trafić do więzienia

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania transmisji internetowej z 9 grudnia. Po analizie materiału wideo rozpoczęli postępowanie karne i złożyli do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wniosek o wszczęcie śledztwa. To dzięki nakazowi prokuratorskiemu możliwe było zatrzymanie 48-latka. Policjanci doprowadzili go na przesłuchanie. W poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

