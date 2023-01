Maryla Rodowicz bezwzględnie o PiS, TVP i Dudzie. "Chciałabym, żeby przegrali wybory"

Maryla Rodowicz udzieliła ekskluzywnego wywiadu redakcji portalu Plotek.pl, w którym kategorycznie sprzeciwiła się zmianom zaprowadzonym przez Prawo i Sprawiedliwości w Telewizji Polskiej. Do niedawna artystka regularnie współpracowała z TVP, występowała m.in. na koncertach sylwestrowych i sędziował w programie "The Voice Senior".

TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu

- podkreśla Rodowicz. Przyznała jednocześnie, że stara się rozdzielać kwestie polityczne od artystycznych.

Maryla Rodowicz dla Plotka: Jak można tak gardzić ludźmi?

Taki podział jednak coraz trudniej zachować. Rodowicz nie wystąpiła na ostatnim koncercie sylwestrowym. Wybrała imprezę Polsatu. Nie kryje swojej irytacji na działania polityków opcji rządzącej.

Najbardziej zabolały mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka?! Prezydent, który jest katolikiem, chodzi do kościoła, pochodzi z bardzo katolickiej rodziny krakowskiej, bardzo szanowanej, ojciec profesor... Nie można tak gardzić ludźmi! To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre

- ocenia artystka. Sama Rodowicz w wywiadzie przyznała, że nie ma absolutnie nic przeciwko temu, by pary jednopłciowe zawierały małżeństwa. - Myślę, że to przecież nikomu nie przeszkadza. No bo komu to może przeszkadzać? - pyta.

To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory. Żeby ludzie mogli poczuć się ludźmi, żeby mogli mówić to, co chcą, żeby mogli być tacy, jacy chcą, żeby mogli spać, z kim chcą, żeby politycy przestali im zaglądać pod kołdrę

- podsumowała.

