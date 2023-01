- Taka moja prośba do Polski Press to, że zakazaliście pisania dziennikarzom pisania o WOŚP, to zakazała jedna osoba. Ja mam prośbę do dziennikarzy, jeśli czujecie się profesjonalistami, to żebyście odnotowali fakty. (...) Wy jako dziennikarze tych gazet także będziecie z tego sprzętu korzystali, wasze dzieci będą z tego korzystały - powiedział w czasie niedzielnej popołudniowej konferencji Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak z apelem do dziennikarzy Polska Press po doniesieniach Onetu

Jak podał Onet, dziennikarze małopolskiego oddziału Polska Press ("Gazeta Krakowska" i "Dziennik Polski") mieli dostać w piątek rano wytyczne, by w ten weekend nie pisać wcale o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy lub ograniczyć teksty na ten temat do zwykłych, krótkich notatek. - Zakomunikowano nam, że sprawa została przedyskutowana z "górą" i o WOŚP raczej nie piszemy - przekazała Onetowi jedna z dziennikarek. Identyczne wytyczne na temat relacjonowania 31. Finału WOŚP miały według portalu dostać wszystkie oddziały Polska Press w całym kraju.

Jak podał Onet, wielu redaktorów zaprotestowało przeciw takim narzuconym wymogom, m.in. wysyłając mail do centrali czy publikując obszerne teksty na temat WOŚP albo zapowiedzi finału zbiórki.

"W związku z kierowanymi do mnie pytaniami informuję, że WOŚP nie zwracała się do Polski Press o patronat ani partnerstwo w tej imprezie. Podobny wniosek nie wpłynął też z prywatnej spółki Złoty Melon, której Jerzy Owsiak jest współwłaścicielem i która jest powiązana z WOŚP" - odpowiedziała na Twitterze Dorota Kania, redaktorka naczelna Polski Press.

"Dlatego też podchodzimy do WOŚP wyłącznie informacyjnie, podobnie jak do innych tego typu inicjatyw" - dodała.

W ciągu 30 lat WOŚP zebrał 1,75 mld zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w zeszłym roku zebrała 224 376 706,35 zł, czyli ponad 13,5 miliona złotych więcej niż rok wcześniej.

Na wynik zbiórki złożyły się:

wpłaty poprzez kanały elektroniczne - 127 703 423,61 zł (56,91 proc. zebranej kwoty);

wpłaty do puszek - 95 134 700,90 zł (42,40 proc. sumy);

darowizny rzeczowe - 1 538 581,84 zł (0,69 proc. kwoty).

Jak informuje na swojej stronie internetowej WOŚP, w ciągu 30 finałów fundacji udało się zebrać łącznie ponad 1,75 mld złotych, za które zakupiono blisko 70 tys. urządzeń.

31. Finał WOŚP. "Chcemy wygrać z sepsą!"

Trwa 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem hasło przewodnie brzmi: "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

Fundacja Jerzego Owsiaka chce zaopatrzyć szpitale w sprzęt niezbędny do przyspieszenia diagnostyki zakażeń. W oficjalnym komunikacie organizatorzy przybliżają, czym jest sepsa, jak wygląda jej przebieg oraz dlaczego tak bardzo ważna jest wczesna diagnostyka.

Na stronie WOŚP czytamy: "sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc.".

