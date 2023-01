Kaczyński wspierał WOŚP w czasie kampanii prezydenckiej. "Na pewno wrzucę solidny banknot"

Zobacz wideo Młynarska: Kiedy widzę inkubator ze znaczkiem WOŚP i matkę, która płacze, to nie ma znaczenia, z jakiego jest ugrupowania

Jarosław Kaczyński nie zawsze był przeciwny Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przypomnieli o tym użytkownicy mediów społecznościowych, którzy udostępniają nagrania, na których prezes PiS przekazuje album o polskiej przyrodzie z podpisami m.in. Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska na licytację w akcji WOŚP.

REKLAMA

- Z tym serduszkiem to zostanie wzięte przez pana Owsiaka i zlicytowane. (...) To jest nasz dar na tę akcję. Ale jeżeli chodzi o Orkiestrę, to na pewno spotkam gdzieś na ulicy tych, którzy zbierają i na pewno wrzucę solidny banknot - powiedział.

Warto podkreślić, że opisywana sytuacja miała miejsce w 2010 roku - wówczas trwała kampania prezydencka i Jarosław Kaczyński ubiegał się o ten urząd.

***

Zagraj z nami! Razem pokonamy sepsę - dorzuć się do naszej skarbonki WOŚP!

#JedenDzieńDłużej to licytacje Gazeta.pl z okazji finału WOŚP

Już piąty raz wspieramy Wielką Orkiestrę i oddajemy szacunek tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz nie mógł dokończyć swojej zbiórki na rzecz WOŚP, więc my mu w tym pomagamy – do końca świata i jeden dzień dłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 30 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia szpitali sprzętem do walki z sepsą.

Wszystkie licytacje:

Licytuj z nami przez #JedenDzieńDłużej [WSZYSTKIE AUKCJE]