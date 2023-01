"Kwaśniewski story". Trzy lata na powrót do władzy

W jednej ze swoich książek Robert Krasowski napisał bardzo celnie, że Polacy wcale nie wybaczyli postkomunistom, oni wybaczyli Kwaśniewskiemu. I rzeczywiście, lud Kwaśniewskiego błyskawicznie pokochał, w wyborach 1993, kandydując na posła, zdobył największą liczbę głosów w kraju: niemal 150 tysięcy. "Życie Warszawy" po wygranej postkomunistów wydrukowało kartki na mięso: "Wytnij, zachowaj, mogą się jeszcze przydać"…

"Kwaśniewski story" to pięć godzinnych rozmów z Aleksandrem Kwaśniewskim, które przeprowadził Grzegorz Sroczyński. Przed wami odcinek trzeci pod tytułem "Uwodziciel".

Na koniec kilka słów o tym, co to "podcast rzeka". Odpowiedź jest prosta: to forma, która nie skłamie. Nie upiększamy, nie redagujemy, nie poprawiamy kolejnych wersji rozmowy. Nagrało się i już! W podcaście rzece usłyszycie niefałszowany śmiech rozmówcy albo prawdziwą irytację, gdy pytania są niewygodne. A jednocześnie nie musimy się spieszyć, jak w radiu, między blokami reklamowymi.

Aleksander Kwaśniewski to nasz pierwszy rozmówca, a kolejni już wkrótce, jeśli ta forma wam się spodoba.