United Surveys przeprowadził sondaż dla "Dziennika Gazety Prawnej" oraz RMF FM. Badanie trwało od 18 do 20 listopada i wykonano je metodą mieszaną: CATI - był to wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo oraz CAWI - przeprowadzany internetowo. Wzięło w nim dział tysiąc ankietowanych.



Mistrzostwa świata w Katarze. Czy Polska wygra z Argentyną? Wyniki sondażu

Według sondażu United Surveys, 59,4 proc. ankietowanych uważa, że 30 listopada mecz wygra Argentyna. Z kolei 11 proc. badanych sądzi, że zwycięzcami zostaną Polacy. Remis wytypowało 14,6 proc. respondentów, natomiast 15 proc. osób nie umiało podjąć decyzji.

Sondaż przedstawił również, jak głosowali poszczególni zwolennicy polityczni. Osoby, które wybierają w wyborach Zjednoczoną Prawicę, w większości stwierdziły, że wygra Argentyna (40 proc.), 26 proc. nie podjęło decyzji, natomiast 23 proc. uważa, że będzie remis. 11 proc. twierdzi, że wygra Polska. Zwolennicy opozycji w 73 proc. uważają, że wygra Argentyna, 11 proc. uważa, że będzie remis, natomiast 8 proc. postawiło na wygraną Polski. Tyle samo ankietowanych nie podjęło decyzji.

Mundial w Katarze. Polska ma szanse wyjść z grupy

22 listopada polska drużyna pod wodzą trenera Czesława Michniewicza zremisowała z Meksykiem 0:0, natomiast 26 listopada wygrała z Arabią Saudyjską 2:0. Obecnie polska reprezentacja prowadzi w tabeli C, mając na swoim koncie cztery punkty - tym samym ma jeden punkt więcej od Argentyny i Arabii Saudyjskiej oraz przewagę trzech nad Meksykiem. W przypadku remisu reprezentacja Polski na pewno awansuje do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze, co może się zdarzyć po raz pierwszy od 1986 roku.

