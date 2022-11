"Może zapowiedzcie misję na Saturna", "rozpad". Opozycja komentuje odroczenie obrad na wniosek Siarkowskiej

Robert Kropiwnicki z KO stwierdził, że po wtorkowym posiedzeniu połączonych Komisji Finansów Publicznych i Obrony Narodowe "rozpad PiS widać gołym okiem". "Zwołują komisje w sprawie zmian konstytucji na godzinę 22, potem ich posłanka zgłasza wniosek o odroczenie, przegrywają głosowanie, komisja odroczona. Byłoby śmieszne, gdyby nie to, że oni prawdziwie chcą zmieniać konstytucję. Koniec odcinka" - napisał na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wspomniane posiedzenie odbyło się we wtorek późnym wieczorem. Miało dotyczyć zmian w konstytucji, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Obrady zakończyły się po kilkunastu minutach, ponieważ posłowie przegłosowali wniosek o jego przesunięcie. Domagała się tego Anna Maria Siarkowska z Solidarnej Polski (klub PiS).

Zaskakujący finał posiedzenia komisji. "Po co ten pusty teatr?"

- To jest dosyć szczególny tryb, można powiedzieć, że nie do zaakceptowania, żebyśmy o godzinie 22 debatowali nad zmianą konstytucji. Tym bardziej że ten projekt został skierowany do prac w komisjach 26 maja tego roku. Wydaje się, że od tego momentu było na tyle dużo czasu, żeby ustalić procedowanie tejże zmiany w normalnym termin - uzasadniała posłanka. Wskazywała też, że do projektu złożono tylko jedną opinię. Wniosek Siarkowskiej poparło 44 posłów, przeciwko było 39.

"Rząd, który nie umie wygrać głosowania na komisji, chce zmieniać konstytucję. Może od razu zapowiedzcie misję załogową na Saturna? Też się nie wydarzy, a będzie chociaż oryginalnie. Konstytucję zmienia się w konsensusie. Dziś nie ma na to szans. Po co ten pusty teatr?" - skomentował Adrian Zandberg, jeden z liderów Razem.

Poseł KO Maciej Lasek zwraca uwagę, że podczas głosowania "nawet w PiS nie było jednomyślności". "PiS w skandaliczny sposób, z pogwałceniem reguł, próbował dzisiaj procedować zmianę Konstytucji. Z ludźmi, którzy od 7 lat ją łamią, nie wolno tego robić. Właśnie przegłosowaliśmy wniosek posłanki Anny Siarkowskiej o odroczenie prac Komisji" - pisze Lasek.

"Mundial wciąga"

Krótkie połączone posiedzenie komisji Obrony Narodowej i Finansów Publicznych. Druk 2263. Początek o 22:00 koniec kilka minut później. Obrady odroczone, PIS przegłosowany. Ktoś się chyba zasiedział przed tv. Mundial wciąga

- skwitował Krzysztof Tuduj z Konfederacji.

Nie zmienia się Konstytucji pod osłoną nocy. Nie zmienia się Konstytucji z osobami jej nieprzestrzegającymi

- podkreślił Wiesław Szczepański z Lewicy.

Propozycja posłów PiS zakłada możliwość przejęcia przez Skarb Państwa mienia podmiotów, które wspierają agresywną politykę Rosji. Druga zmiana to niewliczanie do długu publicznego wydatków na obronność. Projekt w tej sprawie został złożony jeszcze wiosną. Przeciwko zmianom od początku opowiadają się politycy opozycji.