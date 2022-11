Bolesław Piecha z PiS gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zobacz wideo Bolesław Piecha gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Jednym z tematów Porannej Rozmowy Gazeta.pl będzie ewentualne odwołanie Zbigniewa Ziobry z funkcji ministra sprawiedliwości. W połowie listopada Koalicja Obywatelska i Lewica złożyły w Sejmie wniosek o wotum nieufności polityka. Posłowie opozycji zarzucają liderowi Solidarnej Polski blokowanie porozumienia z Komisją Europejską. W ich ocenie skutkuje to brakiem wypłaty Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

- Skoro jedyną przeszkodą dla odblokowania środków europejskich jest zmiana bardzo złych ustaw z zakresu sprawiedliwości, które firmował Zbigniew Ziobro, jeżeli jedyną blokadą jest weto, które Ziobro składa, to mówimy "sprawdzam" - mówił w czasie konferencji prasowej Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Jak dodał polityk, jeżeli "premier Morawiecki boi się zawnioskować do prezydenta o odwołanie z funkcji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, to opozycja chętnie w tym pomoże". - Dlatego życzymy odwagi i aby PiS zdecydowało się odblokować środki europejskie - zakończył.

W trakcie programu Jacek Gądek porozmawia ze swoim gościem również o Krajowym Planie Odbudowy i tym kiedy do Polski w końcu popłyną pieniądze z Brukseli, a także o projekcie ustawy uniemożliwiającym karanie za wybory kopertowe.

