Partia KORWiN "dokonuje liftingu" i zmienia nazwę. Mentzen: Nowa jest pozytywna, wręcz filmowa

We wtorek (29 listopada) partia KORWiN ogłosiła zmianę nazwy. "Przyszedł czas na Nową Nadzieję, nowy rozdział w historii polskiego ruchu wolnościowego. Nowa Nadzieja. Ta historia dopiero się zaczyna" - czytamy w mediach społecznościowych.

Partia KORWiN zmienia nazwę. "Zbudujemy siłę, by Polska była dumna i bogata"

Partia KORWiN została założona w 2015 roku przez działaczy Kongresu Nowej Prawicy skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego. W 2016 roku przyjęła nazwę "Wolność", by ponownie - pod koniec 2018 roku - wrócić do używania nazwy "KORWiN", która jest skrótem od "Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja". 29 listopada 2022 roku partia poinformowała o wyborze nowej nazwy - "Nowa Nadzieja".

"Przez ostatnie kilkadziesiąt lat dzięki pracy Janusza Korwin-Mikkego zbudowaliśmy fundament walki o wolność, własność i sprawiedliwość. Teraz na tym fundamencie zbudujemy siłę niezbędną do tego, aby Polska była dumna i bogata, bogactwem swoich obywateli" - zapewniono we wpisie.



Jest nowy prezes partii KORWiN. Janusz Korwin-Mikke ustępuje ze stanowiska

Sławomir Mentzen o nowej nazwie swojego ugrupowania: Musimy dokonać liftingu

Prezes ugrupowania Sławomir Mentzen tłumaczył decyzję w mediach społecznościowych. "Gdy patrzymy na to, co robią politycy rządzący Polską i światem, mamy prawo mieć obawy co do przyszłości. Mamy bardzo wysoką inflację, zagrożenie recesją, bardzo słabą walutę i giełdę. Idzie kryzys" - zaczął swoją wypowiedź polityk, podkreślając dalej, że program partii to "powrót do normalności".

"Jesteśmy partią ludzi pracujących oraz uczących się. Jesteśmy partią ludzi biorących odpowiedzialność za własne życie. Tacy ludzie są nadzieją na to, że zatrzymamy Imperium zła, ochronimy wolność, własność i sprawiedliwość i przywrócimy normalność!" - czytamy we wpisie. "Dlatego, władze partii uznały, że musimy dokonać liftingu naszej nazwy".

Władze partii zadecydowały o "skróceniu i odświeżeniu" dotychczasowej nazwy. "Od teraz nazywamy się Nowa Nadzieja. Wierzę, że ta prosta, pozytywna, wręcz filmowa nazwa jeszcze lepiej niż poprzednia oddaje nasze cele, nasz program, nasze zamierzenia" - tłumaczył Mentzen.

Grabarczyk usunięty z partii KORWiN. Za "nazwanie Putina zbrodniarzem"