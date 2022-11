18 mężczyzn i zero kobiet - to skład powołanej 22 listopada Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. - To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki - mówił Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia organu.

REKLAMA

W jej obradach uczestniczył powołany do rady Andrzej Dera. W poniedziałkowym wydaniu "Kropki nad i" w TVN24 przyznał, że taki skład osobowy rady "to jest niedopatrzenie i powinny być kobiety".

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Leszczyna: Mimo całej sympatii do Jacka Karnowskiego, Tusk jest sprawdzonym premierem

Dera o prezydenckiej radzie bez kobiet: Kolejne niedopatrzenie

Przyjechałem na to posiedzenie, zostałem zaproszony i powołany. I też zauważyłem: nie ma kobiet. I też od razu zauważyłem: oj, będzie niedobrze

- mówił Andrzej Dera, powtarzając, że "to kolejne niedopatrzenie". Członek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji zapewnił, że Kancelaria Prezydenta RP "nie ma problemów z kobietami". - Szefową kancelarii jest kobieta, dyrektorem generalnym jest kobieta, ministrem u nas jest kobieta - wymieniał minister.

W tym całym natłoku znowu wyszła sprawa, która nie powinna wyjść. Powinny być kobiety i będą kobiety

- zadeklarował i zapewnił, że "rada będzie rozszerzona".

Prezydent powołał radę. W składzie 18 mężczyzn. "Jej pierwszym celem może być odkrycie kobiet"

W skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji weszło 18 osób (pełna lista pod tym linkiem), a jej przewodniczącym został prof. Artur Hugo Świergiel. Wśród członków organu nie ma ani jednej kobiety.

"58 proc. studiujących to kobiety, 52 proc. osób z doktoratem to kobiety, 40 proc. pracowników naukowych to kobiety, a poniżej nowa rada, która będzie patrzeć w przyszłość" - podkreśliła Agata Stremecka, prezeska Forum Obywatelskiego Rozwoju, komentując powołania do rady.

"Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej zostali powołani przez prezydenta w skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Tuż po nominacji przedstawiciele KRASP zgłosili Kancelarii Prezydenta konieczność włączenia kobiet w prace rady" - poinformowała w mediach społecznościowych Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>