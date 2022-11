Wypij: Zupełnie nie wykluczam jednej, mocnej listy, która wygra z PiS-em

Na początku rozmowy polityk przyznał, że jego ugrupowanie podejmowało złe decyzje, co zaważyło spadkiem w sondażach. Zapowiedział również, że Porozumienie nadal dąży, by odsunąć PiS od władzy. - Musimy tworzyć silne bloki wyborcze. Nie wykluczam opcji jednej listy wyborczej, która wygra z Prawem i Sprawiedliwością. Kluczem jest odsunięcie PiS. Zrobię wszystko, by to się stało - podkreślał.

Poseł Wypij przekazał także, że partia rządząca będzie szukać każdej możliwości, by utrzymać władzę, a jednym z rozwiązań jest zmiana w ordynacji wyborczej.

Zobacz wideo Michał Wypij gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Głównym tematem Porannej Rozmowy Gazeta.pl był poniedziałkowe wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Rządzący zapowiedzieli złożenie w Sejmie projektu ustawy dotyczącego powołania Komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez polski rząd w latach 2007-2022.

- Chodzi o to, żeby wszystkie sprawy, które są związane z przeszłością, ale także sprawy związane z przyszłością, zostały opinii publicznej przedstawione, a wnioski wyciągnięte - mówił Kaczyński.