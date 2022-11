Leszczyna w Gazeta.pl o sprawie Patriotów z Niemiec: Błaszczak jest podporządkowany fobii Kaczyńskiego

Zobacz wideo Izabela Leszczyna gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl

- Jak PiS by porządził jeszcze trochę, to nie tylko nasze miejsce w Unii byłoby zagrożone, ale także w NATO. Macierewicz zaczął od ataku na centrum kontrwywiadu NATO-wskiego, a pan minister Błaszczak dzielnie kontynuuje tę nieodpowiedzialną politykę obronności. To fobia prezesa Kaczyńskiego - powiedziała w Porannej Rozmowie Gazeta.pl Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Przypomnijmy - w zeszłą niedzielę niemiecka ministerka obrony Christine Lambrecht zaproponowała, że jej kraj przekaże Polsce systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter. Propozycja to pokłosie tragedii w Przewodowie, gdy na terytorium Polski spadła prawdopodobnie zbłąkana rakieta ukraińskiej obrony powietrznej.

Na początku tygodnia w wywiadzie dla PAP na ten temat wypowiadał się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby, gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom, przeszkolili ukraińskie załogi, z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie Ukrainy. Prawdopodobnie w reakcji na te słowa Mariusz Błaszczak podczas rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponował, by system stacjonował w Polsce, przy granicy z Ukrainą.

- Mamy podporządkowanego partii prezydenta i podporządkowanego interesom partyjnym, a nawet obsesji Jarosława Kaczyńskiego, ministra obrony narodowej. To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Brak rozmowy z Niemcami na temat ochrony wschodniej granicy Polski to zdrada stanu - mówiła Leszczyna, komentując reakcję polskich władz ws. systemów Patriot z Niemiec.

W czwartek ministerka obrony Niemiec podkreśliła, że "Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO". Dodała, że jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów wewnątrz Sojuszu.

