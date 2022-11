Terlecki prognozuje skok PiS w sondażach: Pójdziemy do góry i utrzymamy się wysoko aż do wyborów

Zobacz wideo Posłanki wzywają Kaczyńskiego, by przeprosił kobiety, które nazwał pijaczkami

Ryszard Terlecki w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" mówił m.in. o tym, jakie poparcie jego zdaniem ma obecnie Prawo i Sprawiedliwość. - Sądzę, że to jest 35-36 proc. i tak będzie do wiosny. Możemy nawet jeszcze trochę spaść, bo styczeń i luty to zawsze najtrudniejsze miesiące - podkreślił.

REKLAMA

- Zakładam, że wiosną odżyjemy. Inflacja przestanie rosnąć. (...) Skończą się te zimowe strachy związane z ciepłem, węglem, wojna albo zastygnie, albo zacznie się rozstrzygać i my (...) pójdziemy do góry i utrzymamy się wysoko aż do wyborów - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Polityk został zapytany o to, co może się wydarzyć, jeśli PiS przegra przyszłoroczne wybory parlamentarne. - Tusk zapewne będzie próbował spełnić zapowiedzi o zemście, ale moim zdaniem to jednak bajki. Pewnych granic nie będą mogli przekroczyć, bo my będziemy potrafili nagłośnić każde złamanie prawa, konstytucji, każde nadużycie. Także w Europie - powiedział. Jak dodał, jeśli PiS straci władzę, to "odzyska ją stosunkowo szybko". - Ale sądzę, że władzy jednak nie straci - zaznaczył Terlecki.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Partia Razem ma nowych współprzewodniczących. "Tak jak my macie dość"

Sondaż: PiS wygrywa, ale nie ma większości

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się pod koniec listopada, zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,7 proc., ale nie miałoby większości w Sejmie - wynika z najnowszego sondażu firmy Estymator dla DoRzeczy.pl. Na podium znalazły się też Koalicja Obywatelska (28,4 proc.) i Lewica (11,2 proc.).

Do Sejmu weszłyby także Polska 2050 (10,4 proc.), PSL-Koalicja Polska (7,4 proc.) i Konfederacja 5,1 proc.

Jak wynika z badania, PiS miałby szansę na 201 mandatów, KO na 143, Lewica - 45, Polska 2050 - 44, PSL - 22, a Konfederacja na cztery.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 44, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 12, kole Polska 2050 - 8, kole Porozumienia - 5. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Polskie Sprawy i Polska Partia Socjalistyczna. Czterech posłów jest niezrzeszonych.

Partia Ziobry chce postawić Tuska przed Trybunałem Stanu